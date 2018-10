Vilamarxant desvelarà el nom del primer finalista

Esta setmana es tanca el Campionat Individual Bankia de raspall i la pròxima serà el torn de la gran final en la modalitat d'escala i corda. Abans, però, cal conéixer els noms dels dos participants que tindran el gran privilegi de jugar eixa partida decisiva fixada en el calendari per al diumenge 4 de novembre al trinquet de Pelayo.

Per eixe motiu, queden encara per jugar les dues semifinals en què quatre pilotaris hauran de donar el màxim de les seues possibilitats físiques i psíquiques. Molts diuen que es tracta d?una competició de manual a la qual, si l'estat físic és importantíssim, l'aspecte psicològic no es queda enrere.

El primer assalt de semifinals tindrà lloc esta mateixa vesprada al trinquet municipal de Vilamarxant on s'enfrontaran Puchol II i Pere a partir de les 18.30 hores. L'escaleter de Vinalesa va guanyar el diumenge passat a Genovés II al recinte de Vila-real en una partida en la qual els espectadors gaudiren de valent amb l'elegància dels dos protagonistes.

Des d'eixe dia, Puchol II arrossegava unes molèsties a la part superior de la palma a causa del desplaçament d'una de les planxetes que protegeixen la mà del pilotari. Tot i això, el campió de 2016 ha comentat que s'infiltrarà per poder jugar la partida en plenitud de forma i així oferir el màxim espectacle possible en un dels últims enfrontaments de la competició.

A la contra tindrà a un mitger, Pere, que està signant una actuació més que meritòria en l'Individual. Una única partida el separa de la gran final després d'haver jugat un total de tres partides, inclosa la prèvia que va disputar contra José Salvador. Pel camí, a més d'este jugador de Quart de les Valls, ha deixat a altres dos com Santi de Finestrat i Francés, el mateix que va eliminar al vigent campió Soro III.

El duel d'esta vesprada promet, i molt. Puchol II és sinònim de garantia i Pere haurà d'evitar deixar-li la pilota a rebot al mestre especialista executant este colp. Però el de Pedreguer aplega amb moltes ganes i confiança donada la seua trajectòria en un campionat que tradicionalment s'associa als escaleters més que als mitgers.