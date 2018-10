Pere Roc II aprofita l´oportunitat que li brinda la galeria

Pere Roc II serà el rival de Puchol II en la final de l'Individual Bankia d'escala i corda del pròxim diumenge al trinquet Pelayo. El rest de Benidorm es va guanyar ahir tal privilegi en superar a Bueno en la segona semifinal disputada al trinquet de Bellreguard, que es va decidir per l'ajustat marcador de 60-55.

El desenllaç va ser favorable al pilotari de la faixa roja, però a punt va estar el blau de classificar-se. A un quinze concretament, perquè va disposar de val-30 per a acabar. Millor dit a mig quinze, perquè fins i tot va llançar la pilota a la galeria. Però li va tornar. Pere Roc II es va trobar amb una segona oportunitat i la va aprofitar, primer per a igualar a 55 i posteriorment per a guanyar la partida.

Abans de tan emocionant final l'eliminatòria va transcórrer per diferents fases. La inicial i fins a aproximadament la meitat va tindre a Bueno com a gran protagonista.

El mitger va desconcertar al seu rival amb un nivell d'eficàcia difícilment millorable. La seua palma es creuava el trinquet a reu i la volea aportava un gran nombre de quinzes en la galeria i la llotgeta. I si bé estava el de Meliana en els seus colps, espectacular es va mostrar en els propis dels escaleters, la feta de dau i els rebots. Enfront, Pere Roc II no trobava forats ni colpejava per a atacar. Bàsicament defensava i d'ací que la semifinal es posara molt de cara a Bueno amb 25-45 en el marcador i posteriorment 30-50.

I va arribar una altra fase, la de la remuntada roja. Pere Roc II va començar a rendir com requereix una semifinal. Bueno aguantava l'espenta del de Benidorm, però els parcials queien del mateix costat. Era un moment d'igualtat, però amb solament una part tenint la recompensa en l'electrònic, que molts intercanvis després va evolucionar fins a la igualada a 50.

Este equilibri es va mantenir també en el tram final, però amb l'afegit de la sort, d'eixa pilotada capritxosa que ha eliminat a un i deixa a l'altre en disposició d'aconseguir el títol.