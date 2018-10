Puchol i Pere Roc, llests per a la final mai jugada

La seu de Bankia en València va tornar a obrir les seues portes per a rebre a la pilota valenciana amb els millors pilotaris de l'Individual Bankia d'escala i corda de 2018, Puchol II i Pere Roc II, que el pròxim diumenge jugaran pel títol al trinquet Pelayo.

Igual que la setmana passada va ser el torn de Moltó i Marrahí, finalistes de la competició homòloga de raspall, ahir van ser els finalistes de l'alt els protagonistes d'un acte amb què es dóna pas a uns dies de nervis, il·lusió i ganes de disputar l'enfrontament que designa al nou número u de la modalitat.

A més, la competició d'enguany acabarà amb una final que mai abans s'havia jugat. L'escaleter de Vinalesa i el de Benidorm no s'havien enfrontat abans a la partida decisiva. L'any passat Pere Roc II va eliminar a Puchol II en la fase de quarts de final al trinquet de Vilamarxant, donant la gran sorpresa de l'edició al tractar-se del que fins eixe moment havia sigut el campió.

Pere Roc II aconseguí aplegar fins a la final, en la qual va caure davant Soro III, que va recuperar el tron de l'escala i corda.

Ara, amb el cartell de la final s'ha creat una expectativa màxima donada la igualtat que a priori s'espera. Els jugadors tenen clar que han d'eixir al màxim des del primer moment per poder fer mal al contrari. «Ens coneguem moltíssim perquè al llarg de l'any ens enfrontem moltes vegades.

Cadascun sap de la manera de jugar de l'altre, però estem davant d'una final del mà a mà on la pressió i l'ambient pot influir. La clau serà tindre la sang freda i ser capaç de portar a terme el que he estat entrenant», assegurà el pilotari de Vinalesa, campió individual de l'any 2016.

Per la seua part, Pere Roc II coincidí amb el seu rival, «veig molt important disfrutar de la partida i jugar tranquil en un escenari que imposa, pel trinquet que és i perquè estarà ple».



Partida a partida

Eixa tranquil·litat que busquen és la mateixa amb què Puchol II ha tractat d'afrontat la present edició de la competició. «Venia de perdre l'any anterior en quarts de final i enguany he anat partida a partida, donant-li la importància que li correspon a cadascuna. Ara que tinc a Pere Roc II en la final puc dir que és una motivació tindre a un gran jugador en contra», va afegir durant la roda de premsa amb motiu de la presentació a Bankia.

L'esquerrà contra el que jugarà el diumenge també ha parlat d'eixa tranquil·litat. «Estic més tranquil que l'any passat. Si no fóra pels nervis que vaig passar en aquella final, probablement no estaria hui ací. Gràcies a esta experiència he pogut buscar i traure alguna cosa dins de mi per a reviscolar i superar les partides contra De la Vega i Bueno, que van ser molt complicades», assegurà.

Després de triar les pilotes amb què jugaran la final, el trinqueter de Pelayo va fer la reballada, que va caure del costat de Pere Roc II. Ell va escollir primer sumant a Oltra com al seu feridor mentre que Puchol II va decidir començar al dau amb Miguelín a la pedra.