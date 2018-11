Soro III: "Se´m fa estrany no estar en la final a Pelayo"

Per primera vegada en molt de temps el nom de Soro III no apareix en el cartell de la final de l'Individual d'escala i corda. «Se'm fa estrany no estar en la final. Han sigut huit anys seguits i trobe a faltar eixa tensió d'esta setmana, que és dura però molt bonica. Però açò és esport i no sempre es pot guanyar. Res és etern i el que em toca este diumenge és gaudir de la partida com a aficionat», diu l'encara campió.

El de Massamagrell ha tingut l'amabilitat d'analitzar la final per als lectors de SUPER. La primera pregunta, l'obligada, és conéixer el seu pronòstic. «No veig que un tinga moltes més possibilitats que l'altre. Puchol II a Pelayo troba molt fàcil la galeria, però Pere Roc II és esquerrà i en la primera del dau pot fer molt de mal. Favorit no veig a ningú, però crec que Puchol II té una miqueta d'avantatge pel fet de jugar a Pelayo», explica.

Estes declaracions podrien convidar a pensar que Soro III pronòstica una final ajustada, però amb Puchol II tenint més opcions pel benefici del factor canxa. Però ara ve la matisació, perfectament argumentada.

En la reballada li va tocar triar primer a Pere Roc II, que es va decantar per escollir feridor: Oltra. «En este cas Pere Roc II ix afavorit. A ell l'haguera afectat menys tindre a Oltra en la contra perquè, com és esquerrà, no li poden apretar tant. A Puchol II sí que li pot perjudicar. Oltra és molt perillós en la ferida i en el mà a mà és fonamental la primera pilotada», comenta.

La clau podria estar en els compassos inicials de la partida. «Els primers jocs, el tanteig inicial entre els dos marcarà qui porta el domini de la partida. Si Puchol II ix amb confiança i troba la galeria amb facilitat, ho tindrà molt de cara per a guanyar perquè quan va per davant sap gestionar molt bé l'avantatge. Però si Pere Roc II aconsegueix tancar la primera pilotada com ho sap fer perquè és esquerrà i se'n va a entrar-li de volea, el veig amb moltes opcions de véncer», assenyala.

Un altre factor fonamental, com també han destacat els finalistes, serà la capacitat de saber gestionar les emocions. «Els nervis poden influir. No és una partida normal. El trinquet està ple, estàs a soles, sol anar gent que no és habitual que crea un clima molt diferent del que estem acostumats... Després ja va en el caràcter de cadascun. Puchol II és més tranquil i supose que intentarà aïllar-se i anar al seu ritme. Pere Roc II és al contrari: molt més impetuós, de sang més calenta. Si canalitza bé eixe ambient inclús pot guanyar un plus de motivació».

I qui ha viscut eixes mateixes sensacions en huit temporades consecutives, com canalitza eixe ambient «Jo en eixe moment pense que estar en una final és una sort i que no es pot tirar per la borda el treball que has fet per culpa dels nervis. Aleshores em mentalitze que és un dia i un ambient del qual cal disfrutar», comenta.

Tal vegada, el nom de Soro III torne a aparéixer d'ací a un any en el cartell de la partida més emblemàtica de la temporada. Ell, de moment, no s'ho planteja. «Qui sap què passarà. El que tinc clar és que la derrota m'ha fet viure un moment difícil i amarg, però s'ha de buscar la part positiva i pensar que s'obri un futur, que per diferent no ha de ser pitjor. M'he mentalitzat en seguir treballant i disfrutar cada dia que estic en el trinquet. I donar-ho tot. Si l'any que ve em trobe bé, amb confiança i il·lusió, doncs intentaré estar en eixe cartell».