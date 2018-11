Moltó s´estrena com a nou número u al trinquet Pelayo

Un dels principals atractius del Trofeu Mixt Savipecho és el fet de reunir en bona part de les jornades programades a les millors figures del raspall i l'escala i corda, així com a les dues aficions. Hui es completarà la primera sessió doble i serà al trinquet Pelayo.

Primer ocuparan la pista els pilotaris menys habituals, els del raspall. I entre ells destaca per mèrits propis el nou i flamant campió individual, que hui estrena la recuperada condició de número u. El de Barxeta formarà amb Gabi per a mesurar-se contra Pablo i Brisca.

Que Moltó està en un moment excel·lent de forma és una cosa que s'ha pogut comprovar al llarg de la competició del mà a mà. Però ara s'obri un interrogant: que el pilotari mantinga eixe nivell, seguint la inèrcia positiva, o que l?alliberació de la tensió una vegada jugada la final faça que abaixe un poc el seu rendiment.

Les dues opcions s'han donat amb els campions individuals, però amb Moltó seria més lògic que mantinguera el nivell. I és que ha tingut quasi una setmana per a assimilar la victòria, ja ha viscut esta mateixa situació amb els dos títols anteriors que va aconseguir i a més es tracta d'una partida d'un trofeu que ofereix suculents premis en metàl·lic. I es juga a Pelayo, que sempre és una motivació.

Però no ho tindrà fàcil el nou número u. Enfront es trobarà amb una parella que pega molt fort en les dues línies i té molt de quinze. I en ella apareix un altre número u, el dels mitgers, cas de Brisca. Amb esta partida comença la competició en la modalitat de raspall.



A continuació es jugarà la segona partida del torneig d'escala i corda, que va començar ahir al trinquet de Genovés. En este cas s'anuncia a parella contra trio, Soro III i Javi contra De la Vega, Raúl i Tomàs II. En teoria és una confrontació digna de les cròniques dels mestres Millo i Bausset. Hauria de ser una gran partida del dissabte, almenys per noms.

Soro III s'acomiada del número u, que cedirà demà a Puchol II o Pere Roc II. Des de la gerència de Pelayo asseguren que es necessitarien dos o més trinquets per a satisfer la demanda d'entrades per a la final de l'Individual. Queden unes poques, les que per llei s'han de reservar per a la taquilla i que seran per als més matiners.

Tornant al Trofeu Mixt Savipecho, la jornada inaugural es va resoldre amb victòria de Francés, Pere i Monrabal II davant Genovés II, Jesús i Carlos per 60-40.

Línia per línia, els vencedors van estar millor que els seus rivals i, llevant del primer joc, sempre van anar per davant en el marcador. El trio de Genovés II encara no està descartat perquè podria passar a semifinals com a millor derrotat.