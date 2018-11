Victòries de Pablo i Soro en el Trofeu Mixt Savipecho

El trinquet Pelayo va acollir ahir la primera sessió doble del Trofeu Mixt Savipecho, en la qual es van imposar els equips encapçalats per Pablo i Soro III.

La sessió va començar amb la partida que va obrir el torneig en la modalitat de raspall. Pablo i Brisca es van imposar a Moltó i Gabi pel resultat de 25-10.

En els quatre primers jocs la iniciativa sempre va ser de l'equip que va ocupar el dau. Els dos restos espentaven molt amb la treta i els mitgers resolien amb efectivitat en les jugades posteriors.

Amb iguals a 10 les dues parelles abaixaren un poc la intensitat, probablement pel desgast que suposa jugar en un escenari tan gran com Pelayo. Els intercanvis es feren més llargs i nombrosos, però sempre sumaren els blaus, que es mostraren prou més eficaços en atac.

La victòria atorga la classificació per a semifinals a Pablo i Brisca mentre que Moltó i Gabi hauran d'esperar a veure si poden passar com a millors derrotats d?'esta fase.

A continuació es va completar la segona partida del torneig d'escala i corda, que va començar el divendres a Genovés. Soro III i Javi van superar per 60-35 a De la Vega, Raúl i Tomàs II. El folgat resultat classifica a la parella i elimina al trio perquè, de moment, els millors derrotats serien Genovés II, Jesús i Carlos (60-40). La confrontació va tindre en Javi al protagonista més destacat. El de Massalfassar va soltar obusos perfectament dirigits a més de restar nombroses pilotes de compromís. I com que Soro III també va estar al seu nivell, la parella va semblar més bé un trio, principalment en el primer terç de la partida, quan els rivals no van trobar la manera d'amagar la pilota.

Des de la meitat cap al final es va igualar molt el duel. En este tram, De la Vega i Raúl es van apropar molt a les prestacions dels de la faixa roja.

La competició descansa ja fins al pròxim dimarts quan visitara el trinquet de Piles per a completar una sola partida, en este cas del torneig de raspall: Marrahí i Sanchis contra Sergio i Tonet IV.