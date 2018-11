El Mixt Savipecho enfronta a Puchol II i Pere Roc II

Tres dies després de protagonitzar la final de l'Individual d'escala i corda, Puchol II i Pere Roc II tornen a mesurar les seues forces. Serà esta vesprada al trinquet de Guadassuar en la segona part de la sessió doble del Trofeu Mixt Savipecho. El nou número u participa en el torneig amb Santi mentre que el de Benidorm tindrà a Félix de mitger.

Els dos escaleters estan en un moment dolç, com ha quedat demostrat, però ara cal comprovar de quina manera afronten la tornada: si en el rendiment afecta el fet d'haver-se alliberat de tota la tensió que suposa jugar la final del mà a mà o, al contrari, si mantenen la inèrcia positiva. Amb Puchol II s'obri un altre interrogant. I és que el de Vinalesa va acabar a Pelayo amb una ferida en la mà. Però si es manté en el cartell, és perquè en teoria està apte.

Pel que fa als companys que tindran davant, de Santi i Félix solament cal recordar que també són dos dels més reputats en la seua posició. A més amb certes similituds en el seu joc. Molt bons per a cobrir al seu rest i millors encara per a fer el quinze.

La vesprada a Guadassuar començarà amb l'eliminatòria del torneig a raspall que enfrontarà a Ian i Raúl contra Punxa i Canari. En este cas apareix un dels restos de referència, Ian, i un dels mitgers de moda, Canari. Però no podien estar junts perquè seria massa parella.

És per això que el de Senyera tindrà davant al jove pilotari de Genovés, que té una gran oportunitat de demostrar que al mig pot ser tan decisiu com en la punta. I el de Xeraco forma amb un Punxa que torna a ser el que era, cada vegada més.



Piles

Qui ja s'han assegurat un lloc en les semifinals del torneig a raspall són Vercher, Sanchis i Ricardet, que ahir superaren per 25-15 a Sergio i Tonet IV en partida disputada al trinquet de Piles.

Fins a la igualada a 15 va ser molt evident el domini de l'equip que va ocupar el dau, on va començar la parella.

La sobrietat de Sergio darrere i l'eficàcia i rapidesa de Tonet IV davant no donava opció als de blau. Però una cosa semblant passava quan el trio disposava del traure. El primer colp de Vercher era sinònim de quinze de pacte o d'una segona rematada clara per a Sanchis o Ricardet, amb la qual cosa la partida avançava ràpidament.

La dinàmica dauera es va trencar en el parcial posterior. Sergio i Tonet IV van cometre algunes errades que el trio va aprofitar per a sumar. A continuació, en el joc més disputat de la partida i amb algunes restades de gran qualitat, Vercher, Sanchis i Ricardet concretaren el triomf i la classificació. Sergio i Tonet IV encara poden passar com a millors derrotats.