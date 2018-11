Puchol torna a guanyar a Pere Roc en iguals a 55

Guadassuar acollí ahir sessió doble del Mixt Savipecho. El raspall inaugurà la sessió amb la dupla de Ian i Raúl i la de Punxa i Canari, amb victòria dels primers per 25-15. Amb un sabor agredolç es quedaren els segons, que a punt estigueren de classificar-se per a semifinals com a millor equip derrotat, però la moneda a l'aire per desfer l'empat entre ells i la parella de Sergio i Tonet IV va afavorir als jugadors de Genovés.

Pel que fa a la partida, el primer joc va ser disputat de valent. De fet, la parella blava va tindre fins a tres vals per a sumar abans al marcador. Però no ho pogueren aprofitar com sí que van fer els contraris.

En els jocs posteriors, Ian i Raúl evitaren a Canari forçant en excés a Punxa. Els rojos s'escaparen al marcador, 20-0. Però Canari va traure la ràbia de dins i començà la que podria haver sigut una gran remuntada. Potser, això sí, massa tard per a eixa reacció, tot i que Ian i Raúl havien baixat un poc el ritme.

En la modalitat d'escala i corda, Puchol II i Santi es van imposar a Pere Roc II i Félix en iguals a 55. Els blaus també tingueren val per acabar. Més igualtat impossible. Així les coses, els dos equips es classifiquen per a semifinals, un per guanyar i l'altre com a millor derrotat.

La confrontació va ser magnífica. Dues hores de jugar fort i a un ritme frenètic, amb la majoria dels jocs decidint-se per detalls, per rematades que eren impossibles de tornar.

Dins d'este equilibri, Pere Roc II i Félix arribaren al tram final amb un important avantatge. Amb 40-50 a favor seu tingueren un val que no concretaren. I amb 50-55 un altre que tampoc van tancar.



Semifinals

El trofeu descansa ja fins al pròxim dissabte, quan es disputarà la primera semifinal de les dues modalitats. Serà al trinquet de Pedreguer. Primer es jugarà a raspall, amb Pablo i Brisca contra Vercher, Sanchis i Ricardet. A continuació, en la modalitat d'escala i corda, Soro III i Javi s'enfrontaran a Francés, Pere i Monrabal II.

Les segones semifinals es jugaran el diumenge a Bellreguard, però ara en ordre invers. Primer per dalt corda, amb Puchol II i Nacho contra Pere Roc II i Jesús I a continuació a raspall, en este cas amb Ian i Raúl contra Sergio i Tonet IV.