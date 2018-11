Un torneig amb un aniversari

Torna un dels tornejos clàssics i de més renom dels disputats amb el format curt de dues semifinals i la final. Es tracta del Trofeu Mancomunitat de la Ribera Alta, que en l'edició nombre 16 es disputarà íntegrament al trinquet de Guadassuar, que celebrarà el seu 40 aniversari.

Una vegada més s'ha requerit la presència d'un bon nombre dels pilotaris que més soroll estan fent últimament en la modalitat d'escala i corda. El que més, el nou campió individual, que no faltarà a la cita.

Puchol II jugarà la primera semifinal el dimecres de la setmana que ve. I novament li toca 'pagar' la seua supremacia perquè jugarà en parella contra un trio. Això sí, amb un mitger de plenes garanties com Nacho. Enfront estaran Francés, Héctor i Tomàs II.

La segona semifinal es completarà el divendres 16. Serà a la nit perquè eixe serà el dia de la festa grossa de la commemoració de l'aniversari del trinquet.

Pel que fa al torneig, la segona semifinal enfrontarà a Genovés II, Javi i Carlos contra De la Vega, Félix i Monrabal II.

Es tracta d'un altre cartell de primer nivell, com el de la partida que obrirà la sessió, programada a les 22.30 hores. També es convocarà a primeres figures, però del raspall femení i més concretament dels clubs de la Ribera Alta, Encara no han transcendit els noms. I per acabar la nit, festa i música per als assistents, que prèviament hauran estat convidats a sopar una bona torrà.

Tornada al trofeu. Queda anunciar la final, que tindrà lloc el dimecres dia 21.