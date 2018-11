Pilots al trinquet i pilotaris al circuit

La pilota és una senya d'dentitat dels valencians i el motociclisme quasi que també per la gran afició que hi ha a la Comunitat Valenciana per les dues rodes. I per iniciativa del Club de Pilota Pelayo, ambdós esports s'agermanaran en dues jornades programades el dijous i diumenge de la setmana que ve.

El dijous, l'activitat transcorrerà a la catedral de la pilota, el trinquet Pelayo (12.00 hores). Reputades figures de la vaqueta com, Puchol II, Genovés II, Moltó, Soro III, Javi, Brisca i Santi realitzaran una exhibició a unes quantes figures del motor.

De moment està confirmada la presència de Maverick Viñales, Álex Rins, Aron Canet i Jorge Martín, però fonts de Dorna Sports, gestora del Gran Premi del Campionat del Món de Carreres FIM (MotoGP), apunten que el llistat podria ser major en els pròxims dies.

Una vegada acabada la partida, que tindrà una durada aproximada d'una hora, els pilots s'afegiran als pilotaris per a mostrar la seua habilitat per a passar la pilota a l'altre costat de la corda. Això sí, jugaran amb badana i no amb vaqueta per a evitar que puguen sofrir danys a les mans.

La visita es tornarà el diumenge. En este cas seran els pilotaris qui es desplaçaran a una altra catedral, el Circuit Ricardo Tormo de Cheste, on han estat convidats a presenciar el Gran Premi de Moto GP de la Comunitat Valenciana en un lloc preferencial. Com serà dia de cursa no tindran la possibilitat de provar les màquines, molt al seu pesar, però si que podran saludar als seus nous amics al paddock.