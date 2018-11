El cara o creu decideix les dues semifinals del Mixt

Pablo i Brisca en raspall i Francés, Pere i Monrabal II en escala i corda. Estos són els primers aspirants als títols del Trofeu Mixt Savipecho, que ahir va completar a Pedreguer la disputa de la primera semifinal d'amb dues modalitats. Els dos equips es van classificar per a la final en l'últim joc, el que va desfer la igualada a 20 i a 55 respectivament. Més equilibri impossible en unes eliminatòries que van estar marcades per la intensitat i, durant bona part, pel bon joc.

La sessió va començar amb la modalitat menys habitual, el raspall. Pablo i Brisca es van desfer de Vercher, Sanchis i Ricardet.

A la parella se li va posar la partida molt de cara en sumar els tres primers jocs de manera consecutiva. Però la diferència en el marcador no era la que hi havia en el terreny de joc. De fet, el trio va perdre el segon i tercer parcial després de disposar de val-30 en un i val-15 en l'altre.

Al cap de poc es va fer justícia. L'electrònic marcava iguals a 15 i la partida guanyava en emoció. I així fins al final, amb els dos equips sumant alternativament des del dau.

A continuació, Francés, Pere i Monrabal II van superar a Soro III i Javi. En este cas sí que hi va haver remuntada perquè la parella va arribar al tram final amb 55-45 a favor seu. Estos dos jocs va ser la màxima diferència en el marcador en una partida en la qual es va alternar el domini dependent de la inspiració dels contendents. Tots tingueren el seu moment de ratllar a gran nivell. També d'afluixar, però va ser en menor mesura.



Segones semifinals

El cartell de les finals s'acabarà de concretar hui al trinquet de Bellreguard. La sessió començarà amb la semifinal d?escala i corda que enfrontarà a Puchol II i Santi de Finestrat contra Pere Roc II i Félix.

La partida és una reedició de la qual va tancar la fase prèvia el passat dimecres al trinquet de Guadassuar. El resultat de 60-55 va concedir la classificació a Puchol II i Santi en condició de guanyadors i a Pere Roc II i Félix com a millor equip dels derrotats.

Per poc que es parega a l?anterior serà una gran confrontació. Al recinte de la Ribera van ser vora dues hores de joc intens i alternatives en el marcador, amb els quatre pilotaris ratllant a gran nivell.

El de hui serà el segon duel entre Puchol II i Pere Roc II després de la final del mà a mà del diumenge anterior a Pelayo. De moment sempre ha eixit victoriós el pilotari de Vinalesa, però en el cara o creu de la igualada a 55.

A continuació, en la segona semifinal de raspall, Ian i Raúl s'enfrontaran a Sergio i Tonet IV. Els primers també van aconseguir el bitllet a esta fase final per guanyar la seua eliminatòria de la fase prèvia. La parella de pilotaris Genovés va passar com a millor derrotada i en bona part gràcies a la sort.

Sergio i Tonet IV caigueren en la ronda anterior per 25-15 i feren dos quinzes en l'últim joc, idèntic tanteig amb el qual van perdre Punxa i Canari. Una moneda a l'aire va decidir qui continuava en el torneig.

Tornant a la semifinal, el cartell resulta molt atractiu. Ian i Carlos són més poderosos darrere per a carregar i restar sempre que el joc transcórrega per baix. L'aire és una gran opció per a Sergio i Tonet IV, sobretot per al rest. Esta parella, en teoria, té més capacitat per a resoldre en la línia capdavantera.