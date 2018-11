Bones semifinals que fan presagiar un millor colofó

El Trofeu Mixt Savipecho va completar ahir a Bellreguard la penúltima sessió doble que va ser més que bona en el seu desenvolupament i favorable als equips encapçalats per Pere Roc II i Sergio.

Primer es va jugar la semifinal per dalt corda, que era una reedició de la partida que va tancar la fase prèvia i en la qual Puchol II i Santi van guanyar a Pere Roc II i Félix pel tanteig de 60-55. Esta vegada, però, la victòria va ser blava, a més per un folgat 60-35.

La diferència no va ser tanta com pot suggerir el marcador. Però el desenllaç just perquè els dos vencedors rendiren a un nivell superlatiu de cap a fi.

Pere Roc II ja va deixar constància en la confrontació de Guadassuar que la pilota l'ix molt més que en l'Individual. I ahir encara la va jugar amb més violència. Va ser el Pere Roc II de les últimes temporades, el pilotari valent que busca el quinze en cada colp.

Igual de bona o inclús millor va ser l'actuació de Félix. El mitger complia ahir 39 anys i en lloc de rebre regals va ser ell qui va obsequiar al públic amb nombroses pilotades de mestre, a més variades.

Puchol II i Santi estigueren a un nivell semblant al dels seus rivals durant bona part de la partida. Inclús quan després de la igualada a 30 Pere Roc II i Félix se'n van anar 30-45. Sí que és cert que els blaus van definir i restar millor per moments, però els de roig també carregaven i defensaven amb criteri. Després, en el tram final, la superioritat blava sí que va ser evident.

A continuació, en la semifinal de raspall, Sergio i Tonet IV van superar a Ian i Raúl per 25-20. Esta va ser més una partida d'anades i tornades, amb uns dominant més durant una part i posteriorment els altres, per a acabar amb els dos equips molt igualats en forces.

El primer joc va ser per a Ian i Raúl, gràcies al fet que el mitger va eixir disparat. I perfectament cobert pel tità de Senyera.

Però la partida es va fer molt blava. Ian no estava fi i Raúl tampoc es descarregava com caldria. Enfront era tot el contrari. Les pilotades de Sergio eren matemàtica pura, per perfectament calculades, i les del seu mitger dinamita. El marcador estava en 5-15 per als blaus.

I va reaccionar Ian. A força de tretes i raspades des del 9 que van impedir que Sergio i Tonet IV tragueren les mans d'abans. Davant, Raúl es va contagiar de la pujada del seu company i també va sumar per a la causa. L'electrònic havia canviat a 20-15.

Els dos parcials següents van ser els millors, per disputats i per la gran qualitat dels nombrosos intercanvis. El de la igualada a 20 va resultar una meravella. Ian i Raúl van disposar de val per a acabar en dues ocasions. Sergio i Tonet IV sumaren el joc en el primer i posteriorment guanyaren al dau.