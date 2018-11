Castell de Castells, Mutxamel i Benifallim són els campions

Gran ambient es visqué en la jornada de finals de la XXIX Lliga a Perxa-Trofeu Diputació d'Alacant el passat diumenge a la Plaça Major de Sella, centre neuràlgic en els últims anys de la modalitat de perxa. Nombrós públic s'acostà, des de primeres hores del matí a aquest magnífic marc per poder gaudir de les finals d'aquesta competició, que any darrer any apareix més consol.lidada en el calendari anual de la pilota valenciana, i més concretament dins de les modalitats de ratlles.

Obria la gran festa a les 10:00 hores del matí la final de la Tercera categoria, entre les formacions del club de pilota de Benifallim i el de Crevillent. La partida va ser la més desigualada de totes, ja que el veterà equip de Benifallim va demostrar una gran solidesa des de l'inici, a més, va gaudir durant tota la partida d'una superioritat numèrica ja que Crevillent disputava la partida amb 4 jugadors. Al remat, 10 a 1 per als de l'Alcoià, que es proclamen de nou campions.

Acte seguit, sobre les 12:00 hores era el torn de la final de la Segona categoria, en este cas, amb el modèl.lic club de Mutxamel, que s'eregeix com l?entitat amb major projecció en la comarca de l'Alacantí -ni més ni menys que acudia a la cita amb vora 40 membres del club- que s'enfrontava a l'equip valencià de Borbotó, que ha estat tota una sorpresa d'aquestes finals. S'anava ràpid en el marcador, i fins i tot agafava una diferència en el marcador que pareixia definitiva. Res més lluny de la realitat, els de Borbotó es refeien d'un dolent inici per aconseguir la igualtat al marcador a 9, oferint els dos equips un espectacle digne dels millors jugadors de ratlles. A la fi, l'equip de Mutxamel aconseguia l?últim joc i s'enduia el campionat de la segona categoria.

Per la vesprada arribava l'espectacle de la máxima categoria, arribaven els protagonistes, els jugadors de l'equip de Sella i els de Castell de Castells precedits per tres xiquetes de l'escola de pilota de Sella per a donar començament a una partida que va resultar espectacular, no tant per joc, que també en alguns moments de la partida, com per emoció. I és que, els locals, anaven sumant sense parar, sense donar moltes opcions als de Castells, fins aconseguir un matalaf de 9 a 3, distància que pareixia irrecuperable. En eixe moment i tenint Sella a la seua mà pràcticament el triomf, els jugadors de Castells comencen a millorar i els de Sella a baixar el braços i els jocs no paren de pujar en l'equip blau, fins aconseguir la remuntada completa per acabar guanyant per 9 a 10. En definitiva, una partida plena d'emoció que fins i tot va fer saltar les llàgrimes en algún cas.

Quasi tots els ajuntaments implicats van estar presents durant el matí com és el cas de Mila Llinares, alcaldessa de Sella, acompanyada per tot el seu equip de govern, des de Benifallim assistia també el regidor d'esports Paco Domènech. Des de Mutxamel també assistia l'alcalde, Sebastián Cañadas i els regidors Rafael Garcia, Rafael Pastor i Concha Martínez.