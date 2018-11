Amparo i Victòria triomfen en els Individuals de tecnificació

El trinquet de Alcàsser va gaudir de quatre partides espectaculars, amb les finals dels Individuals de raspall femení sub'18 i sub'23. Les reines i grans triumfadores d'aquesta edició són Victòria de València i Amparo de Montcada, campiones de les dos categories, guanyant totes les partides i deixant una gran imatge en totes les partides que han jugat. Victòria a més es converteix en la primera jugadora que aconsegueix dos títols en la mateixa categoria, amb només 17 anys. Amparo de Montcada en la seua primera gran final individual ha aconseguit el seu primer títol de tecnificació.

Les finals del sub'18 van ser les primeres a disputar-se en aquesta quarta edició. Victòria guanyà de nou el campionat de la categoria després de realitzar una gran final, quasi sense error i deixant amb poques opcions a Mar de Bicorb, que també va jugar una bona final però que no va poder amb la seua companya d'equip. La final va ser molt disputada però Victoria la va deixar sense guanyar cap joc en aquesta final. Aida de Moixent queda tercera després de guanyar a Erika d'Alquería d'Asnar, que novament va caure davant Aida, en una final individual. Les dos són molt joves encara i segur que protagonitzen nous enfrontaments de gran nivell en les pròximes edicions com ho fan en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.

Les finals del sub'23 van ser molt emocionants i es van resoldre en l'últim joc de les partides. Les jugadores del Club de Pilota de Borbotó van guanyar les dos finals a les jugadores del Club de Pilota de Beniparrell. Amparo de Montcada va aconseguir el títol després de disputar una partida molt completa, una de les millors de la seua trajectòria esportiva i deixant sorpresos a tots els presents ja que guanya a Ana de Beniparrell, jugant a un nivell increïble. La jugadora de Beniparrell va demostrar novament el seu nivell i caràcter guanyador, barallant cada quinze, patint i remuntant. Amparo des del primer moment va començar amb gran intensitat i ritme, marcant diferències des del primer quinze, però Ana mai es va donar per derrotada.

La jugadora de Borbotó es va col·locar 20 a 10, però la de Beniparrell va apretar i millora el seu joc per a igualar a 20, i passar al traure, per tractar de guanyar la final. Amparo va demostrar una gran condició física, coratge i experiència en aquesta final, per guanyar des de el rest la final, quan tot semblava que Ana anava a guanyar. Amparo, que sempre havia caigut en totes les finals de tecnificació d'equips, se va superar per a convertir-se en la nova reina de la competició. L'últim joc de la final va ser súper emocionant i tot el públic va acomiadar amb un atronador aplaudiment a les dos jugadores.

Anabel de Tavernes Blanques i Noelia de Beniparrell, també van disputar una partida molt igualada, on les dos van tenir les seues opcions. Però Anabel va guanyar la final tancant la seua participació amb la tercera plaça davant la campiona de 2017, Noelia. Anabel, d'aquesta forma aconsegueix la seua quarta medalla de bronze en aquesta competició, però aquesta temporada ha donat un pas endavant mostrant un nivell molt alt. Fermall d'or per a una gran competició de tecnificació, on han destacat moltes jugadores al llarg de les últimes setmanes.

Van lliurar els trofeus el president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuán, el vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana, Conrado Ferrando, al costat del coordinador de pilota valenciana de la Generalitat Valenciana, Sebastià Giner i el responsable de màrqueting de Caixa Popular, Paco Alós, entitat col·laboradora d'aquestes competicions.