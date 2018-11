Moixent, Meliana, Massamagrell i Montserrat campions dels Jocs

Gran jornada la que es va poder seguir en les fases finals dels XXXVII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana de One Wall parelles de les categories benjamí, aleví, infantil i cadet en els poliesportius de Massamagrell i Tavernes Blanques. Van participar 78 equips representant a 30 escoles de les tres províncies: Beniarbeig-El Verger, Oliva, Moixent, Quart de Poblet, Massamagrell, Sella-Relleu, Oliva CEIP Santa Anna, Faura, Almassora, Dénia, València CEIP Tomás de Montañana, València CEIP Rodríguez Fornos, Montserrat, Tavernes Blanques, Meliana, Piles, Massalfassar, Castalla, Onda, Baronia, Castelló de la Plana, Ondara, València IES Patraix, València IES Maritim, Bonrepòs i Mirambell, Algimia, Orba, Borbotó, Pobla Vallbona i Alfàs del Pi.

A Massamagrell, van jugar els benjamins, alevins i infantils, mentre que a Tavernes Blanques van jugar els cadets. Van aconseguir els ors Moixent A en benjamí, Meliana G en aleví, Massamagrell A, en infantil i Montserrat A en cadet. Les escoles amb més representants van ser: Sella-Relleu, amb 7 equips, Massamagrell i Meliana, amb 6 equips. L'escola de Meliana va aconseguir el seu primer or en aquesta modalitat. Onda (plata), que va ser l'única escola de Castelló que va aconseguir pujar al podium. Per províncies València va ser la gran triumfadora amb 10 equips finalistes que van aconseguir, 4 ors, 1 plata, 3 bronzes. Alacant va aconseguir, 2 plates i un bronze, mentre que Castelló va guanyar 1 plata. Van lliurar les medalles als finalistes l'alcalde de Massamagrell, Pep Galarza; el regidor d'esports de Massamagrell, Paco Gómez juntament amb els vicepresidents de la Federació de Pilota, Conrado Ferrando i Pedro López. El cap de setmana vinent es jugaran les fases finals de One Wall individual novament a Massamagrell i Tavernes Blanques.