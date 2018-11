Oliva ja espera les finals del Trofeu Mixt

D'acord a com han transcorregut les partides de la fase prèvia i les semifinals, la previsió per a les finals del Trofeu Mixt Savipecho ja era que resultaran dues confrontacions dignes de presenciar. Amb les declaracions de bona part dels protagonistes, que ahir van compartir taula per iniciativa de la signatura Savipecho, les expectatives són encara majors.

El diumenge, primer es decidirà el títol de la modalitat d'escala i corda. Pere Roc II i Félix s'enfrontaran a Francés, Pere i Monrabal II. Als dos equips els preocupa un poc el fet de jugar en un trinquet que tenen poc tocat, el d'Oliva. «Guanyaran els primers que s'acoblen a ell», pronostica Pere.

Per al seu escaleter, Francés, les generoses dimensions del recinte poden ser un punt a favor del seu equip. «Som un trio i ens pot anar bé, sobretot si la final es fa llarga», assenyala.

Pere Roc II corrobora les paraules dels seus companys i ara enemics, però es pren amb filosofia el fet de jugar amb un menys. «Jo, les partides que he jugat al trinquet d'Oliva no se m'han donat malament», diu. A més avisa que guanyar el Mixt Savipecho «és per a mi un plus de motivació perquè a més de ser un dels tornejos més importants es tracta del meu patrocinador», explica.



En acabar la final per dalt corda es completarà la de raspall. Els protagonistes d'esta partida no tenen problema amb l'escenari de joc, que coneixen a la perfecció. En este cas preocupa més la contra.

Pablo espera que el seu excel·lent moment de forma li servisca per a sumar un títol que és important. «Ja feia temps que no em trobava així per a jugar. La pilota em va molt i estic content pel fet de poder correspondre a la confiança que m'han atorgat per a participar en este trofeu», comenta.

Però si el de Barxeta arriba bé, la parella de Genovés també. «Hem disputat partides molt complicades i la final es presenta igual. Afortunadament anem a més, la nostra trajectòria és ascendent i això ens dóna confiança per a la final. Això sí, sabem que hi haurà guerra perquè és una parella molt forta i Brisca juga al seu trinquet», apuntava el mitger.