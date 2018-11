Tret d´eixida al Mancomunitat

El XVI Trofeu Mancomunitat de la Ribera Alta comença esta vesprada al Nou Trinquet de Guadassuar. Es tracta d'un dels tornejos curts més tradicionals que a més, este any aprofita per a celebrar el quaranta aniversari del recinte esportiu on es celebra.

La primera semifinal es jugarà esta mateixa vesprada entre les formacions de Giner, Nacho i Bueno i el trio que formen Francés, Héctor i Tomàs II. El cartell ha sigut modificat a última hora per la baixa del campió individual Puchol II. Unes molèsties que arrossega a la mà dreta des que va jugar la partida de quarts de final del mà a mà contra Genovés II han forçat que l'escaleter de Vinalesa no puga dispsutar la partida.

Esta primera semifinal és un autèntic enfrontament de poders entre sis jugadors destacats del panorama actual.

L'equip que resulte vencedor esta vesprada accedirà a la gran final programada per al dia 21 de novembre, dimecres de la setmana que ve. Abans, però, s'haurà de jugar la segona semifinal, que de nou concentrarà a la mateixa canxa a altres dos equips de primeres espases. Serà el divendres 16de novembre i a la nit. A les 23:15 hores es penjarà la corda al trinquet per a veure com Genovés II, Javi i Carlos juguen en contra de De la Vega, Félix i Monrabal II per la plaça vacant que quedarà per a la final.

Abans d'esta important partida es celebrarà el gros de la festa d'aniversari del trinquet, amb diferents partides de clubs i una exhibició de raspall femení que començarà a les 22:30 hores.