El raspall també anuncia Trofeu Mancomunitat

Ahir va tindre lloc el tret d'eixida d'un dels tornejos clàssics i de més renom dels disputats amb el sistema de dues semifinals i la final, el Mancomunitat de la Ribera Alta, que es juga en la modalitat d'escala i corda. Ara és el raspall qui anuncia el seu Trofeu Mancomunitat, el de la Costera-Canal, que es completarà amb el mateix format curt de tres partides 'carregades de bombo'. La cita de l'aire compleix l'edició número setze i la del joc per terra ja va per la sexta.

El Trofeu Mancomunitat de la Costera-Canal transcorrerà en els dos trinquets més representatius d'ambdues comarques, que a més es troben a tir de pedra un de l'altre. El de Genovés acollirà les semifinals, demà i el diumenge 25, mentre que el títol es resoldrà a la Llosa de Ranes el dijous 6 de desembre.

En la jornada inaugural de demà el nom més destacat del cartell és el de campió individual, Moltó. Un altre reclam important, sobretot per a l'afició local, que sempre respon quan juguen els seus veïns, és la presència de Raúl i Sergio. El mitger formarà equip amb el pilotari de Barxeta i el rest tindrà davant a un altre gran, Canari. La semifinal del dia 25 també serà una confrontació per parelles i novament s'ha requerit la presència de les millors figures, però prioritzant a les nascudes a les comarques de la Mancomunitat.

L'excepció podria ser Ian, però tampoc, perquè el de Senyera ha fixat la seua residència a Barxeta. A més, el rest és imprescindible en qualsevol esdeveniment que vulga ser important. Amb ell formarà un fill de la localitat de Montesa, Sanchis, un altre dels habituals de les grans cites.

Enfront estaran Pablo i Tonet IV, de Barxeta i Genovés respectivament. Dues joves figures que a hores d'ara estan que se n'ixen. El diumenge seran rivals a Oliva en la final del Trofeu Mixt Savipecho.



Ribera Alta

Pel que fa a la jornada inaugural del Trofeu Mancomunitat de la Ribera Alta, que es disputa íntegrament al trinquet de Guadassuar, Francés, Héctor i Tomàs II es van imposar ahir a Giner, Nacho i Bueno pel resultat de 60-45.

Va ser una bona confrontació en la qual quasi sempre van dominar en el marcador els ara ja finalistes. Amb 50-45, Giner i els seus companys tingueren val per a igualar, que no aprofitaren. Tomàs II va ser el protagonista més destacat per la seua capacitat per a parar pilotes i trobar la llotgeta.

La segona semifinal es jugarà demà, quan també es commemoraran els quaranta anys de vida del trinquet. La partida està programada a les 23.15 hores i mesurarà a Genovés II, Javi i Carlos amb De la Vega, Félix i Monrabal II. Però les diferents activitats de la celebració es succeiran des de les 18.00 hores.