Tot preparat per a l´inici de l´AON

a es porten 21 edicions del campionat més important per als club de la modalitat: el Campionat Autonòmic d'Escala i Corda, gran premi AON, en el qual participen més de 30 clubs, que han iscrit un total de 75 formacions, provinents de tots els punts del nostre territori. Entre ells figuren equips de Murla, Moixent, Alberic, Torrent, Riba-roja, Massamagrell, Pobla de Vallbona, Almassora i Onda. Els que lluitaran pel títol de primera categoria seran Alfara de la Baronia, vigent campió, Alfara del Patriarca, Beniparrell, Marquesat, Massamagrell, que presenta dos equips, la Pobla de Vallbona i Riba-roja.

En la presentació del torneig, i davant de la quasi totalitat de clubs participants el vicepresident de la FPV, Pedro López, va indicar que per a la Federació és un orgull veure com segueix creixent aquest campionat, així com la joventut dels seus jugadors, amb el que es garanteix la continuitat de competició. També va destacar que per segon any el torneig compta amb l'ajuda d'AON, la qual cosa li ha donat un plus de qualitat al campionat. Així com que s'espera que els jugadors de la modalitat vagen en augment.

La regidora d'esports de la Pobla de Vallbona, Iris Marco, com a seu de les finals del campionat, va fer referència a les dues vessants de treball del seu ajuntament amb la pilota valenciana. «D'una banda, l'aposta ferma per la promoció del nostre esport, amb col·laboracions amb la FPV per a acollir finals de jocs esportius, de tecnificació, i de competicions oficials de clubs; i d'altra, la compra del trinquet per a fer-lo municipal, acondicionant-lo i cobrint-lo per a poder ampliar l'horari d'ús i no dependre de les condicions climatològiques. Pensem que a finals de gener el trinquet estarà a punt per a jugar, de manera que les finals de l'AON d'escala i corda serà una estrena de luxe».

Per a finalitzar, Rafael González, director de Levante d'AON, empresa líder mundial de serveis que ofereixen solucions de risc, jubilació i salut, va mostrar la seua satisfacció per que el campionat portara el nom d'AON. Estant dispossats a continuar treballant per ajudar al trofeu en el que siga necessari. Al mateix temps va desitjar el millor als jugadors, i els va emplaçar per a la pròxima cita, en la presentació de les finals en la Pobla de Vallbona a principis de març.

El campionat començarà a fer rodar la pilota de vaqueta a partir del pròxim cap de setmana, de manera que, com les finals seran ja en el mes de març del 2019, oferirà als seus participants un total de quatre mesos de competició.

Amb aquesta durada serà la competició més extensa que s'haja organitzat mai per als clubs d'escala i corda. La competició continua creixent i millorant una edició més. L'emoció està assegurada. Torna l'acció.