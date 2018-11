Sergio i Canari anoten la primera

El trinquet municipal de Genovés va ser l'escenari de la primera semifinal de la sisena edició del Trofeu Mancomunitat de la Costera-Canal. Al voltant de les 18 hores es va donar inici a l'enfrontament entre dues parelles amb molt a dir sobre les lloses del trinquet.

Per una part Moltó va formar parella amb el local Raúl, per l'altra, el també veí del poble de Genovés, Sergio, va unir les seues forces a les de Canari. En joc una plaça per a la final d'un trofeu curt però amb una tradició que agafa força any darrere d'any.

Començà al traure la dupla encapçalada pel campió Individual Moltó. La partida, previsiblement, va ser dauera fins que amb 20 iguals al marcador, el rest de Barxeta i el seu company Raúl fan val per cap per a acabar, però finalment trencaren Sergio i Canari el joc del rest i aconseguiren posar-li el seu nom a la victòria. La segona semifinal la jugaran Ian i Sanchis Contra Pablo i Tonet IV el diumenge 25 (11:30 h), també al Genovés.

Testimoni de la partida d'ahir va ser l'expilotari basc Juan Martínez de Irujo, que havia acudit a la inauguració de l'exposició '22-41 Frontó basc vs frontó valencià', organitzada pel Museu de la Pilota de Genovés.



Ribera Alta

L'oratge va ser un dels protagonistes de la jornada d'ahir divendres, ja que va obligar a ajornar la segona semifinal del XVI Trofeu Mancomunitat de la Ribera Alta com a conseqüència de les fortes pluges.

Tot i que el Nou Trinquet de Guadassuar estava en perfectes condicions per a acollir la partida entre Genovés II, Javi i Carlos, i el trio de De la Vega, Félix i Monrabal II, es va decidir posposar l'enfrontament per precaució. La comarca estava en alerta per inundacions i moltes carreteres van ser tallades, la qual cosa va condicionar la decisió dels organitzadors.

Esta segona semifinal es jugarà el pròxim dimecres 21, data en què s'havia fixat la lluita pel títol. La final, per tant, haurà d'esperar i encara no es coneix quin dia se celebrarà. El que sí que es coneix és la meitat del cartell d'eixa partida decisiva.

Ja estaven classificats per a la gran final el trio format per Francés, Héctor i Tomàs II, que guanyaren 60-45 a Giner, Nacho i Bueno el passat dimecres a la mateixa canxa.

El que també s'ha posposat ha sigut la festa de commemoració del 40 aniversari del Nou Trinquet de Guadassuar. De moment queda per decidir quina serà la data d'esta celebració, ja que des de l'organització de la mateixa volen buscar el dia més convenient per aconseguir la participació més gran possible de totes les persones que havien sigut convocades per a la vesprada nit del divendres.