Triomfs de diferents colors tanquen el Mixt Savipecho

La sisena edició del Trofeu Mixt Savipecho, que aglutina les dues modalitats professionals, va abaixar ahir el teló al trinquet municipal d'Oliva. El matí el van inaugurar les formacions de la modalitat escala i corda. A una banda del trinquet la parella encapçalada pel subcampió individual, Pere Roc II, que va comptar amb la gran ajuda d'un jugador tècnic com és el mitger de Dénia, Félix.

A l'altra part de la corda estaven preparats per a repartir-se la canxa el trio format per Francés, Pere i Monrabal II. Potser les grans dimensions del trinquet condicionara la victòria a favor d'estos tres jugadors (60-40), però es tractava d'una canxa que es podria considerar neutral, ja que els protagonistes de la partida a l'alt no la visiten pràcticament, a excepció de quan es disputa este esperat torneig al final de la temporada.

El xoc va començar amb la formació blava ocupant la part del dau, des d'on van sumar de manera ràpida el primer joc de la partida. A mesura que anaven caient els quinzes, els cinc jugadors anaven calfant la maquinària d'atac, i això quedà patent amb jocs més elaborats i costosos.

Tot i que els de Francés semblava que s'escapaven al lluminós, la parella no volia deixar anar l'oportunitat de fer seu un dels últims títols de l'any, que a més és dels més importants. A l'últim joc, amb 40-55 al marcador, els blaus posaren el val per cap, però Pere Roc II i Félix ho intentaren de totes les maneres fins a fer 30 i val. L'últim quinze va ser de color blau i atorgà la victòria al trio per un tanteig final de 60-40.



A continuació, i després de llevar corda, van eixir a les lloses del trinquet les dues parelles protagonistes de la final de raspall. De roig la dupla vinguda des del Genovés, Sergio i Tonet IV. De blau i des de Barxeta Pablo, acompanyat pel mitger local Brisca.

L'enfrontament va tindre dos trams ben diferenciats. A l'inici, els quatre pilotaris van començar amb un alt nivell, però un punt per damunt van estar Pablo i Brisca. El mitger va tornar a oferir bonics quinzes gràcies a la seua potència i forta volea.

Per la seua part, Sergio i Tonet IV anaven entrant en joc a poc a poc i l'extrema velocitat del mitger per contrarestar les escomeses dels rivals junt amb la treta del rest que anava adaptant cada quinze van ser letals per anul·lar el potencial dels contrincants.

Pablo, a més, va acusar unes molèsties a la mà que arrossegava des de la partida que disputà el dimarts al mateix trinquet, i tot i que el seu company tractà d'animar-lo i agafar el màxim joc possible, tant Sergio com Tonet IV aprofitaren la situació per a fer seua la victòria amb un tanteig final de 25-15.