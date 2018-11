Compte enrere per al següent mixt

Després del VI Trofeu Mixt Savipecho, que tancà la seua sisena edició el passat diumenge a Oliva, aplega el torn a un altre torneu mixt, amb característiques que el fan ser també un dels més especials combinant les dues modalitats professionals.

El III Trofeu Mixt Fundació José Luis López ja ultima detalls per al tret d'eixida. Es tracta d'un torneig que celebra totes les seues jornades al mateix recinte, el trinquet Pelayo de la ciutat de València. Esta edició començarà el pròxim dissabte 24 i té previst abaixar el teló el dissabte 8 de desembre.

La competició presenta un format en el qual sis equips, tres per modalitat, hauran de jugar la fase prèvia composta per tres partides. Una vegada finalitze esta, les dues formacions de raspall i les dues d'escala i corda amb millor resultats seran aquelles que disputen les grans finals.

Pel que fa a la modalitat de raspall, ja està clar quina és la configuració dels equips participants. La jornada inaugural estarà protagonitzada pel subcampió individual, Marrahí, que unirà les seues forces i carisma sobre les lloses amb les del mitger de Xeraco Canari i el punter Gabi.

A la contra tindran a un altre trio. En la posició de rest jugarà el recent campió del Savipecho, Sergio. En esta ocasió comptarà amb Brisca i Lorja. La partida està programada per a les 16.30 hores.

La segona jornada tindrà lloc el dijous 29, a la mateixa hora. El trio de Sergio es mesurarà al format per Ian, Tonet IV i Raúl. Joventut, garra i il·lusió no faltaran en estos joves de Senyera i el Genovés. Esta fase prèvia es tancarà el dissabte 1 de desembre amb la confrontació entre les formacions encapçalades per Ian i Marrahí. Una vegada conclòs este darrer xoc, quedaran clars els equips finalistes que tractaran de posar el seu nom al títol en la final del dia 8.

Respecte de la modalitat d'escala i corda està previst que es donen a conéixer els equips este mateix dimarts. La baixa d'última hora del campió individual, Puchol II, va forçar ahir un canvi en la configuració de les formacions participants.

El que no han canviat han sigut les dates. Cada partida de raspall anirà seguida de la seua homònima en la modalitat de l'alt. Per tant, la fase prèvia seran els dies 24 i 29 de novembre i 1 de desembre, i la final també el dia 8. Una final de la qual seran testimoni les càmeres de la televisió autonòmica, À Punt.

Amb este trofeu es torna a donar l'oportunitat als espectadors de poder gaudir en una mateixa jornada de les dues modalitats professionals. Una iniciativa que diferents tornejos porten a terme durant l'any i que cada vegada compta amb més adeptes.