Pablo continua amb la seua lluita

Pablo de Borriol continua el llarg camí de recuperació després que els metges diagnosticaren que havia de ser operat d'un os anomenat acròmion que li provocava fortes molèsties al muscle com a conseqüència del fregament que este ocasionava sobre els tendons. «Porte mes i mig entrenant al trinquet, però és un procés molt lent. No pensava que em molestaria tant a l'hora de jugar per dalt», comenta. Pablo va parar la seua activitat a principi de desembre de 2017, però el seu maldecap ja venia d'abans.

«Parava una setmana i tornava a jugar, però a la llarga vaig estar jugant quatre o cinc mesos així. Els tendons es desinflamaven un poc, però tornava a jugar i es repetia el problema. Anava a jugar en dolor perquè el braç no es recuperava bé». Va ser operat en gener i ara entrena al trinquet tres dies per setmana, però encara no es posa data de tornada. Ha de recuperar bé la mobilitat i acostumar el braç als moviments. «Em veig lluny de com m'anava la pilota a com estic ara», afirma. Però continua amb la il·lusió per tornar a vestir-se de blanc i no anar al trinquet únicament com a aficionat. «No vaig a moltes partides perquè m'entren ganes de jugar i no puc», bromeja.