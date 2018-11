La província de València domina les finals dels Jocs Esportius

El passat cap de setmana la pluja obliga a traslladar les fases finals de les categories benjamí i cadet dels XXXVII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana de One Wall individual masculí a la localitat de Tavernes Blanques. El club de pilota Carraixet Tavernes Blanques una vegada més col·labora en l'organització de la competició. Saúl de Moixent en categoria benjamí i Alejandro de Montserrat van aconseguir els ors en una fase final molt igualada. Van destacar nous jugadors que van arribar per primera vegada a les fases finals dels JECV, com Jaume de Massamagrell i Pol d'Almassora. El regidor d'esports Tavernes Blanques, Benito Villena juntament amb els vicepresidents de la Federació de Pilota Valenciana, Conrado Ferrando, Pedro López i Vicent Molines van lliurar les medalles als finalistes. Per províncies València va ser la gran triumfadora amb 5 jugadors finalistes que van aconseguir, 2 ors, 1 plata i un 1 bronze.

La província d'Alacant va tindre 2 finalistes, que van aconseguir un bronze, mentre que Castelló sol va clasificar un jugador finalista que va guanyar 1 plata. El pròxim dijous 6 de desembre es completara la fase final de One Wall individual masculina en el poliesportiu de Massamagrell.