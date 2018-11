L´equip de Genovés II presenta dues candidatures

Genovés II, Javi i Carlos presentaren ahir la seua candidatura a fer coses importants a curt termini. En el Trofeu Mancomunitat de la Ribera Alta ja estan en la final després de superar a De la Vega, Félix i Monrabal II per 60-35. A més a més, els tres pilotaris han estat convocats per a jugar junts el Mixt Fundació José Luis López. A este nivell se'ls pot considerar uns ferms candidats al títol.

La segona semifinal disputada a Guadassuar va ser molt bona i renyida. Una partida de qualitat, sobretot l'oferida pels dos pilotaris de darrere. Genovés II va fer de mag, per la manera en la qual va amagar la pilota de totes les maneres possibles. I per dalt es va descarregar com ja feia temps. Enfront, De la Vega va demostrar que també té recursos quasi il·limitats amb les dues mans.

El duel al mig també va ser digne de menció. Javi i Félix demostraren que els canons continuen carregats i amb punteria. El de Massalfassar va ser més decisiu en la primera meitat. En la segona, els dos carregaren i restaren per igual.

En la punta també hi hagué equilibri en una partida que no va ser d'acabar amb 5 jocs de diferència. Carlos i Monrabal II feren la seua feixa, que és estar atents per a entrar en acció quan calga.



Final

El Trofeu Mancomunitat de la Ribera Alta conclourà el dimecres 5 de desembre al mateix trinquet de Guadassuar. Els altres aspirants al títol són Francés, Héctor i Tomàs II, que en la primera semifinal van superar a Giner, Nacho i Bueno pel tanteig de 60-45.

L'equip va oferir una gran imatge. Francés i Héctor es van ocupar principalment de neutralitzar les escomeses rivals, a més de sumar un bon nombre de quinzes. I Tomàs II va fer un recital.



Més trofeus

Seguint amb l'actualitat de les partides especials, a Pelayo començarà el pròxim dissabte la tercera edició del Trofeu Mixt Fundació José Luis López. Es reprenen per tant les jornades amb raspall i escala i corda de primer nivell en la mateixa sessió. El torneig es presenta hui al trinquet de la capital.

Ja en diumenge, el Trofeu Mancomunitat de la Costera-Canal completarà la segona semifinal a Genovés. Serà a les 11.30 hores. Ian i Sanchis s'enfrontaran a Pablo i Tonet IV. Els vencedors pugnaran pel títol contra Sergio i Canari que han eliminat a Moltó i Raúl (25-20). La final es jugarà el dissabte 6 a la Llosa de Ranes.

I el mateix diumenge, però a les 17.30 hores, una altra segona semifinal, esta vegada del Trofeu Vila de Benissa. Genovés II, Héctor i Álvaro jugaran contra Pablo, Pere i Monrabal II. Els vencedors jugaran la final del dia 2 de desembre contra Ferrer, Javi i Carlos.