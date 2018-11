Sessió desigual al trinquet Pelayo

El III Trofeu Mixt Fundació José Luis López va començar ahir al trinquet Pelayo amb una sessió doble que va resultar desigual en la batalla. En la partida de raspall van guanyar Sergio, Brisca i Lorja amb autoritat mentre que Genovés II, Javi i Carlos ho tingueren complicat per a imposar-se en la d'escala i corda.

En la primera confrontació el públic es va quedar amb ganes de veure més espectacle. Va ser una partida decent, amb els dos equips posant ganes i bon joc per moments, però en alguns trams també va faltar intensitat i ritme.

Sergio, Brisca i Lorja van guanyar a Marrahí, Canari i Gabi per 25-0. Els vencedors van estar millor en tot. Com a equip es repartiren perfectament la feina i la seua ubicació en la canxa va ser l'adequada per a minimitzar els espais. I en el plànol individual, cada línia va ser superior a la contrària, restant i en la consecució del quinze.

També va influir en el folgat desenllaç el fet que el trio derrotat no va estar capaç d'evitar els punts forts dels contraris. En els primers compassos sí que va ser evident que Marrahí, Canari i Gabi buscaven el pis per a obligar als d'enfront a colpejar acatxats. Però a mesura que va avançar la partida, Sergio es va trobar amb més rebots i Brisca amb nombroses rematades de volea. I els dos no van desaprofitar estes facilitats.

Amb este marcador, Sergio, Brisca i Lorja tenen peu i mig en la final. Marrahí, Canari i Gabi han perdut el marge d'error i es troben amb la necessitat de guanyar al tercer equip participant, el de Ian, Tonet IV i Raúl, i de ser afavorits amb el marcador de la partida que jugaran Ian i Sergio. En la segona part de la sessió doble la història va ser molt diferent. En el torneig d'escala i corda, Genovés II, Javi i Carlos es van imposar a Soro III, Raúl i Bueno per 60-50. Esta partida sí que va transcórrer igualada, amb intensitat i amb una gran actuació en global i per separat.

Cada pilotari va ser fidel al seu estil i tots obtingueren un alt percentatge d'encert en les seues accions. Javi i Raúl van disparar més i tingueren més protagonisme en atac malgrat que també s'empraren prou en defensa. Als dos els va eixir la pilota com un tir.

Per la seua banda, Genovés II i Soro III es van buidar a força de passar i passar pilotes. I quan la van tindre bona es van descarregar per a buscar parets, careta i corda. Quasi sempre optaren per la millor opció, la qual cosa va generar un bon nombre de quinzes de mestres o restades per les quals també val la pena pagar una entrada.

I davant, Carlos i Bueno van aparéixer més del que és habitual en els punters. El de Genovés va espentar més i el de Meliana s'encarava als forats. Els dos amb gran eficàcia.

Amb un desenllaç tan ajustat, el trio de Genovés II ho té un poc millor per a classificar-se per a la final i el de Soro III un poc pitjor, però les possibilitats dels dos són semblants. Ara falta que entren en escena Francés, Félix i Tomàs II.