Ian i Sanchis passen a la final sense despentinar-se

El Trofeu Mancomunitat la Costera-Canal va fer ahir la segona parada al trinquet de Genovés. El cartell era de luxe perquè anunciava a quatre de les figures del moment, però la partida no va respondre a les expectatives perquè Ian i Sanchis es van desfer amb total comoditat de Pablo i Tonet IV, que cediren per 25-0.

Els ara ja finalistes van presentar la seua candidatura en el primer joc quan van trencar la treta dels seus rivals, que havien guanyat la reballada. En canviar de posició, Ian i Sanchis tornaven a sumar, esta vegada amb més autoritat.

En el parcial posterior es va donar un conat de reacció per part de Pablo i Tonet IV, que es posaren amb val-net per a retallar les diferències. Però tampoc. Novament feren el joc els mateixos, que al cap de poc concretaren el triomf amb facilitat. En definitiva, partida ràpida amb els vencedors complint, però sense haver d'emprar-se a fons, mentre que els derrotats no tingueren el dia, especialment Pablo. Cosa estranya perquè el de Barxeta venia de signar uns quants recitals.

El torneig conclourà el dijous 6 de desembre al trinquet de la Llosa de Ranes. Ian i Tonet IV tindran en la contra a Sergio i Canari, que sí que hagueren de patir per a superar a Moltó i Raúl. Amb iguals a 20 i val-net en contra acabaren aconseguint el triomf.

Ahir també hi va haver segona semifinal del Trofeu Vila de Benissa, en este cas en la disciplina d'escala i corda. Pablo de Sella, Pere i Bueno, este últim substitut d'última hora de Monrabal II, amb gastroenteritis, es van imposar a Genovés II, Héctor i Álvaro per 60-40.

La partida va ser bona en línies generals, igualada en la primera meitat i no tant en la segona, però els derrotats mai abaixaren els braços.

Després d'uns moments de tanteig el trio de Pablo va fer un pas endavant, però seguidament va canviar el domini al costat de l'equip de Genovés II, que va igualar a 35 en el marcador.

Posteriorment es van donar uns quants factors que van decantar la partida. El principal, l'aportació de Pere, que en la seua parcel·la es va fer, més que gran, gegant. Això amb el bon acompanyament de Pablo i Bueno, que sobretot es mostraven segurs.

A més cal afegir la bona mà que va tindre Oltra en la ferida, que la pilota li va pintar als vencedors en moments puntuals, però importants, i que el trio de Genovés II no va acabar de tancar dos jocs en els quals va disposar de val.

El torneig conclourà el diumenge de la setmana que ve al mateix trinquet de Benissa. Pablo, Pere i Bueno tindran enfront a Ferrer, Javi i Carlos, que en la primera semifinal van eliminar a Giner, Tomàs II i Bueno per un ajustat 60-50.