Canvi de data per a la gran final

De tant en tant, la pluja fa de les seues forçant la cancel·lació o ajornament de les partides. En el cas d'aquells enfrontaments considerats del dia a dia, estos es solen suspendre. Però quan es tracta d'algun trofeu o competició oficial s'ha de buscar una segona opció.

El Trofeu Mancomunitat de la Ribera Alta va ser un dels afectats pel temporal de les últimes setmanes. Per precaució, donat que hi havia moltes carreteres tallades per inundacions en la comarca, es va decidir posposar la segona semifinal. Açò va forçar també l'ajornament de la final.

Una vegada es conegueren els finalistes es va buscar la data més adequada per a la disputa de la partida decisiva amb l'objectiu de no interferir amb els altres trofeus en joc i els compromisos que havien adquirit alguns dels jugadors.

El dimecres 19 de desembre ha sigut la data escollida. En acabar la partida dels professionals de la modalitat de raspall es penjarà la corda al trinquet de Guadassuar per veure com Genovés, Javi i Carlos s'enfronten a Francés, Héctor i Tomàs. La immensa majoria dels protagonistes estan en estos moments disputant el Trofeu Mixt Fundació José Luis López.