Bueno i De la Vega també es desafien mà a mà

Ahir es va anunciar el desafiament de Pere contra Francés a Bellreguard i es confirmava un altre, el de Giner contra Ferrer a Dénia. Els dos es sumaven al ja conegut a Murla entre Tomàs II i Héctor.

Doncs acaba d'eixir un quart. Es jugarà a Vila-real el 30 de desembre (11.30 hores) i enfrontarà als dos pilotaris que posaren contra les cordes a Pere Roc II en el passat Individual: De la Vega, que va perdre contra el de Benidorm en quarts amb iguals a 55, i Bueno, que va caure pel mateix resultat en semifinals després de tindre val per a acabar i de tirar la pilota a la galeria, que va ser capritxosa i va tornar.

Bueno explicava ahir a este diari com va sorgir la partida. «De la Vega i jo som molt volguts a la Plana i Mezquita -trinqueter de Vila-real- ens va proposar enfrontar-nos perquè els dos ho vam fer prou bé en l'Individual», diu.

Així de fàcil. I la resposta dels dos, més que ràpida. «No m'ho vaig pensar molt. Després de quedar-me a un pas de la final estava esperant algun desafiament, que algú pensaria que estaria bé aprofitar eixe tiró. I com que em trobe bé i continue tenint ganes de jugar mà a mà, vaig dir que sí» diu Bueno.

El desafiament es jugarà amb les normes de l'Individual i no hi haurà condicions per cap bàndol. Solament queda consensuar la quantitat que es posarà en joc. «Ho estem mirant», explica.

A més de bon pilotari, el mitger és un gran analista de partides. I aprofitant la conversa, va tindre la deferència de donar la seua opinió dels altres desafiaments.

Del que mesurarà a Pere contra Francés està convençut que «serà molt igualat. Francés és més tècnic, però el trinquet de Bellreguard pot beneficiar a Pere. És ràpid i Pere pot trobar la galeria més fàcilment si Francés no aconsegueix llevar-li-la volea o fer-la botar. Una bona opció per a Francés pot ser buscar el rebot perquè en eixe cas la rapidesa del trinquet deixaria de ser un avantatge per a Pere» assenyala.

Per a este desafiament no s'han avançat detalls de la negociació. Bueno no crec que es pacte res especial. «Està molt anivellat i no cal ficar cap condició. Imagine que cadascun tindrà la seua pilota nova i es decidiran dos feridors que es reballaran abans de començar».

El desafiament més proper, a falta de conéixer la data del de Bellreguard, serà el de Héctor i Tomàs II del 6 de desembre a Murla. «Serà una partida molt intensa. Héctor és dels que més domina al trinquet de Murla i a Tomàs II també se li dóna bé i entrena sovint en ell. I quan arriben estes grans cites sempre rendeix a gran nivell. Caldrà veure com s'acoblen a les remodelacions que han fet al trinquet i el que ajuden els feridors. Veig una partida de 60-50 o 60-55», explica.

Pel que fa al duel que es jugarà el 23 de desembre a Dénia, Bueno espera una constant de soltar bombes. «Són dos guerrers de característiques semblants. Ferrer juga molt mà a mà. Es fica al set i mig o huit a buscar-la de volea i deixa passar poques pilotes. Si no li la lleves, fa molts blaus a l'aire. I té l'avantatge de tindre la pilota d'esquerrà. Però Giner és molt brau i passador, a més amb força. Si aconsegueix portar la iniciativa trobant la dreta de Ferrer, tindrà molt guanyat», apunta.

Per a jugar esta partida, Ferrer va exigir tindre a Oltra com a feridor. «Giner ha sigut prou atrevit en acceptar eixa condició. Oltra decanta prou la balança en el mà a mà» conclou Víctor Bueno.