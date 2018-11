El raspall ja té un finalista i en l´alt està tot per decidir

El trinquet Pelayo va acollir ahir la segona jornada de la fase prèvia del Trofeu Mixt Fundació José Luis López, sessió que va ser propícia per a Sergio, Brisca i Lorja i per a De la Vega, Félix i Tomàs II. El trio de raspall s'ha assegurat la presència en la final. Per la seua banda, el d'escala i corda és el millor situat per a aconseguir una de les dues places en la partida definitiva.

Sergio, Brisca i Lorja van deixar en 5 a Ian, Tonet IV i Raúl en la confrontació que va obrir l'activitat al recinte de la capital.

En el començament, els dos equips estigueren parells en el seu nivell i ambdós anotaren des del dau per a igualar a 5. A partir d'ací, la superioritat dels vencedors va ser cada vegada més gran.

Quan Sergio, Brisca i Lorja van ocupar el dau s'hagueren de treballar el quinze, però la iniciativa sempre era blava. A poc a poc anaven avançant metres fins que arribava l'oportunitat propícia per a anotar.

Al rest ho van tindre més fàcil, entre altres coses perquè els rivals els concediren moltes rematades franques, a Sergio amb els rebots i a Brisca amb la volea.

En la partida posterior d'escala i corda, De la Vega, Félix i Tomàs II van superar a Genovés II, Javi i Carlos per 60-40.

Fins a la igualada a 40 es va veure jugar molt a pilota. Els intercanvis eren llargs i els sis pilotaris entraven en acció de manera encertada per a fer el quinze o evitar-ho. L'equilibri en el marcador i la suma alternativa dels jocs, la gran majoria des del dau, era conseqüència de què cap línia superava a la d'enfront en els duels particulars.

Va ser Oltra qui va desfer esta igualtat en dos jocs en els quals va ferir de manera excepcional, deixant la pilota morta al dau on Genovés II no va poder fer més que passar-la sense la intenció i el perill d'abans, la qual cosa aprofitaren els rivals per a passar a l'atac.

La fase prèvia acabarà demà amb dues partides decisives. Moltó, Canari i Gabi s'enfrontaran a Ian, Tonet IV i Raúl. Qui guanye jugarà la final de raspall contra el trio de Sergio. Després, De la Vega, Félix i Tomàs II es mesuraran a Soro III, Raúl i Bueno. Els dos equips i el de Genovés II tenen opcions de passar.