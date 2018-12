Cinc equips es juguen tres llocs en les finals de Pelayo

El trinquet Pelayo acull esta vesprada la penúltima sessió mixta del Trofeu Fundació José Luis López. Acaba la fase prèvia i cinc dels sis equips participants en el torneig es juguen la classificació per a les finals del pròxim dissabte.

Una vegada més la sessió començarà amb la modalitat de raspall. S'enfrontaran els equips que han perdut la primera partida de les dues que han de completar en esta ronda. Guanyar és l'única opció per a classificar-se per a la final, on esperen Sergio, Brisca i Lorja.

Una de les formacions ha estat modificada. Marrahí, que el passat dissabte va reaparéixer després de quasi un mes sense jugar, ha sigut baixa perquè el mateix colze que el va obligar a parar s'ha ressentit de l'esforç realitzat. El seu lloc l'ocuparà Moltó.

Així les coses, cap problema per als de davant. Inclús es podria dir que Canari i Gabi han guanyat amb el canvi. No perquè Moltó, que per cert és el número u, siga millor que Marrahí, però sí perquè va ser evident que el de Villanueva de Castelllón va acusar la falta de rodatge. En plenitud de condicions tan vàlid haguera sigut un com l'altre. On no hi ha novetats és en el trio de Ian, Tonet IV i Raúl, que el dijous van començar bé, però a poc a poc van cedir terreny contra Sergio, Brisca i Lorja, que acabaren sent prou superiors (25-5). Este equip pot jugar molt més del que ho va fer en la seua estrena. Sobretot en les dues línies més decisives, amb Ian sent més contundent i Tonet IV afinant més el punt de mira.

A continuació, torn per a l'escala i corda, amb dos equips en la pista, però tres amb opcions de passar a la final. Soro III, Raúl i Bueno s'enfrontaran a De la Vega, Félix i Tomàs II. Els primers van perdre 60-50 contra Genovés II, Javi i Carlos i els segons van guanyar a este mateix trio per un tanteig de 60-40.

Les possibilitats són unes quantes. El resum és que De la Vega és qui ho té millor per a classificar-se, Soro III depén d'ell mateix i Genovés II ha d'esperar a veure com acaba la confrontació sabent que diferents resultats li serien favorables.

El que sembla més probable és que novament hi haurà batalla a la catedral. Els dos equips estigueren de deu contra el de Genovés II, en la derrota i en la victòria.

La partida de Soro III es va resoldre per detalls i perquè l'equip rival va arribar al tram final un poc més sencer, la qual cosa li va permetre disparar més fort. La de De la Vega també es va decidir per detalls, sent el més significatiu l'aportació d'Oltra en la ferida quan l'equilibri era absolut, ja en les acaballes.

Hui es tracta d'un xoc d'estils diferents. Soro III, Raúl i Bueno tenen molt de quinze, però en teoria són més passadors, mentre que De la Vega, Félix i Tomàs II poden restar a muntó, però a priori tenen més pólvora.