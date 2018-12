Ferrer, Javi i Carlos guanyen el Trofeu Vila de Benissa

Magnífic colofó el que va tindre ahir el Trofeu Vila de Benissa. Ferrer, Javi i Carlos es van proclamar campions en superar a Pablo de Sella, Pere i Bueno després d'una batalla de quasi dues hores i mitja de durada que es va decidir per 60-50.

Els sis contendents van fer que el públic s'alçara en nombroses ocasions per a correspondre amb sonores ovacions a la intensitat i gran nivell de la partida. Qui més aplaudiments va generar va ser Pere, natural de Pedreguer, però establert a Benissa, on a més és monitor de l'escola local. És a dir, jugava en casa. Oltra, que va ferir a la mà dels derrotats, també va ser molt reconegut pel respectable.

El trio de Pablo va manar en el marcador durant bona part de la final i inclús va disposar d'un avantatge de quatre jocs (20-40). Però hi hagué remuntada de Ferrer, Javi i Carlos, treballada i patint per a fer cada quinze. I emoció en el tram final perquè Pablo, Pere i Bueno tingueren val per a igualar a 55.