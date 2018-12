Godelleta i Meliana, campiones de la competició femenina

El carrer de pilota de Meliana va acollir el passat diumenge les finals femenines de l'Interpobles-Edicom. En primer lloc, la corresponent a la categoría A, on s'enfrontaven el Cent Duros Borbotó B i el Caixa Popular Godelleta C. Aquesta partida va ser una de les més emocionants entre les finals de totes les categories del torneig, ja que s'aplegava a la igualada a 65, després d'un hora i mitja de partida. Finalment el bot de Sara, la volea i palma de Victoria i la ferida de Carol aconseguien una nova copa per a les vitrines del seu club, la primera en categories femenines de galotxa. Ana Belen, Irene i Anabel, jugadores del Borbotó, tot i no baixar els braços en cap moment, no pugueren tornar a guanyar aquest campionat per al seu club, que havia guanyat les dues primeres edicions.

Ja en la final corresponent a la categoría B, les jugadores locals del Meliana, Aina, Tamara, Carmen, Anna, Eva i Carmen, feien valer el jugar la partida en el seu carrer, ja que les integrants de la Pobla de Vallbona estan més acostumades a jugar en trinquet. A més, les jugadores locals estigueren especialmente encertades, mentre que les seues rivals del Camp de Turia notaven la tensió de jugar una final. Els trofeus de les finals varen ser lliurats per Iris Marco, regidora de la Pobla de Vallbona, ajuntament especialmente sensible amb el nostre esport, i Conrado Ferrando, vicepresident de la FPV.