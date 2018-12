Moltó: "Volem canviar la percepció dels aficionats"

El raspall no estava tenint sort a Pelayo. Tot i els cartells amb les primeres figures les partides no acabaven d'oferir l'espectacle esperat. En el Trofeu Mixt Fundació José Luis López també estava passant. Les dues primeres partides de la fase prèvia les van guanyar Sergio, Brisca i Lorja amb comoditat i els aficionats de l'alt, que han sigut majoria en estes sessions, es van quedar amb ganes de més.

Fins al passat dissabte, quan es va tancar la fase. Moltó, Canari i Lorja van jugar contra Ian, Tonet IV i Raúl per un lloc en la final. Van guanyar els primers per 25-10, un resultat folgat, però la partida va ser molt bona.

Per damunt de tots va destacar Moltó, que s'ha incorporat al torneig per la baixa per lesió de Marrahí. «Vaig anar amb moltes ganes a Pelayo. Entenc que no es pot jugar tot i que els trofeus s'han de repartir, però em va doldre no estar d'inici. I la veritat és que em va eixir tot molt bé. Vaig jugar molt a gust», diu.

El campió individual té clar quina és la raó per la qual no ixen tantes partides de raspall bones com caldria. «Més que per les característiques del trinquet trobe que és perquè juguem poc en ell. Juguem dues vegades a l'any i ja no et recordes fins al següent. La falta d'acoblament es deu a la falta de partides. Fent-ne més sovint agafaríem el nivell d'altres trinquets perquè Pelayo, després de la reforma, s'ha convertit en un trinquet molt noble», assenyala.

Els números del de Barxeta a la catedral de l'escala i corda tampoc són els propis d'una figura de la seua entitat. També hi ha una explicació. «A Pelayo jo he perdut més partides que n'he guanyat, però és que la gran majoria de les vegades que m'han ficat ha sigut justament després d'acabar l'Individual, quan estic mort, i en cartells en els quals m'han apretat molt amb la contra. En condicions normals crec que podria tindre el meu percentatge habitual de victòries. De les últimes noranta que n'he jugat he guanyat quasi setanta. Però bo, estem per a jugar quan ens criden», comenta.

Moltó creu que amb partides com les del dissabte, Pelayo pot ser una plaça important per a la seua modalitat. «Els pilotaris de raspall anem amb una miqueta de sensació que és un trinquet on molts dels aficionats no coneixen el nostre joc i no els agrada tant com l'escala i corda. Volem que canvie eixa percepció. El dissabte vaig tornar a casa amb una gran satisfacció en escoltar a la gent dir que havia eixit molt bona partida. Estava inclús més content que per la victòria».

Els especialistes del joc per terra tindran el pròxim dissabte una altra oportunitat de mostrar les seues virtuts a una afició que no és l'habitual. La sessió començarà amb la final de raspall del Trofeu Mixt Fundació José Luis López. «Crec que serà molt bona partida i la intuïsc igualada. Sergio i Brisca juguen molt a Pelayo, però si estem al nivell del dissabte, els podem guanyar. Buscant-los per terra podem fer-los mal. Hem de jugar sense pressa, per baix o a mitja altura apegat a la muralla perquè hagen de colpejar amb l'esquerra», apunta.