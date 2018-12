Montserrat, gran campió de l'Edicom-Interpobles

El club de Montserrat aconseguia el diumenge el que pocs han fet en cap competició oficial, guanyar tant en la final de primera senior com la de juvenil del Campionat Interpobles de Galotxa, Gran Premi Edicom.

El diumenge es vivía una gran jornada en el carrer de pilota d'Alfarp. En la partida prèvia de juvenils el Montserrat guanyava als locals del Marquesat 50 per 45, tot i que els locals aconseguien possar-se per davant als inicis de la partida. Va ser un enfrontament dels que fan afició, ja que es va viure emoció fins a l'últim quinze. El fet de guanyar també la final absoluta feia al club de la Ribera ser guardonat amb el Premi Especial Edicom a la regularitat, que recollien de mans del CEO d'Edicom, Vicent Vilata. El triomf en primera senior davant el Beniparrell es el tercer títol que aconsegueix Montserrat en la máxima categoria (1986, 2017 i 2018), coronant-se com un dels clubs amb més edicions guanyades de l'Interpobles.

Respecte a la partida, la ferida de Rafa, i la pegada d'Oscar Besó han sigut els trets més determinants amb molta diferència. La seguretat en el joc i els quinzes aconseguits per part de Carlos i Javi han completat el còctel guanyador per a Montserrat. Per part de l'Ajuntament de Beniparrell, tot i el bon fer de tots els seus integrants, Roberto, Hilari, Herrera i Toni, es veien superats pel joc dels seus rivals. Cal recordar que Beniparrell havia completat la lliga regular en primera posición, sent un merescut finaliste. Lliuraren els trofeus en aquesta final televisada en directe per Àpunt, i amb les galeries plenes, l'alcalde de Beniparrell, Salvador Masarroca, l'alcalde d'Alfarp, Raúl Mínguez, la regidor de Montserrat, Lidia Campos, el vicepresident de la FPV, Conrado Ferrando, el president de la FPV, José Daniel Sanjuán i el CEO d'Edicom, Vicente Vilata.

Al llarg del cap de setmana, en les partides jugates en el carrer "Tio Vicent" de Meliana, la final corresponent a la divisió de plata deixava com a campions a l'Ovocity Marquesat B, que guanyava 70 a 30 a l'Autos Meliana B la vesprada del passat dissabte. Tot i que els de l'Horta jugaven en casa, la formació del Marquesat dominava tota la partida, des del principi al final. La ferida de Fèlix, el bot de Carlos, la volea de David o el treball en la punta de Voro aconseguien un nou trofeu per a les vitrines del seu club.

Respecte a la final de tercera, l'Albuixech A derrotava al Caixa Popular Godelleta B en la final jugada el diumenge. En una final en la que els de l'Horta es distanciaven des dels començaments de la mateixa, mantenint-se per davant al llarg de tot l'enfrontament. Samuel i "Canya" demostraren el seu nivell de joc, superior al dels seus rivals.

Per últim, el derby viscut en la final de quarta categoría entre el Bar Valencia Quart B i el Casino Benifairó Quart C va ser favorable als segons, que només deixaven sumar uns pocs jocs als seus companys de club. Els trofeus varen ser lliurats per Esther Garcia i Pere Cano, regidors de l'ajuntament de Meliana, Pepe Andreu, alcalde d'Albuixech, Jorge del Toro, regidor d'Albuixech, Fran Climent, regidor d'Alfarp, Néstor Albert, regidor de Quart de les Valls, i Conrado Ferrando, vicepresident de la FPV.