L´escala i corda recupera a dos dels seus referents

El trinquet de Guadassuar acollirà hui la reaparició del número u de la modalitat d'escala i corda, Puchol II, que ha estat quasi un mes sense competir. El campió individual va parar poc després d'aconseguir el títol del mà a mà, en acabar la seua participació en el Trofeu Mixt Savipecho, on va caure en semifinals. Va ser aleshores quan els metges li aconsellaren descansar un temps per a enfortir el muscle dret, on arrossegava molèsties des que va tornar d'Holanda, on va ser campió de l'Europeu amb la Selecció Valenciana.

Cal recordar que Puchol II va ser intervingut del muscle fa uns anys. De tant en tant, la càrrega de partides i l'esforç acumulat passa factura al de Vinalesa, que ha fet de la prevenció i la precaució la millor medicina. Puchol II formarà amb Nacho per a enfrontar-se a Francés i Javi. És una partida exigent, amb dos rivals que a hores d'ara estan en un gran moment de forma.

Molt més ha hagut d'esperar Marc per a tornar als trinquets. El de Montserrat reapareixerà este divendres a Vilamarxant després de més de mig any parat. Per fi posa fi a un calvari ple d'incertesa, de diferents canvis de fisioterapeutes, especialistes i tècniques de rehabilitació perquè no trobava la fórmula per a esquivar el quiròfan, que tampoc li assegurava la recuperació de la lesió en el muscle.

Amb motiu de l'evident millora en les últimes proves que ha realitzat, l'escaleter ha decidit provar-se, tornar a vestir de blanc, per a comprovar si el treball es pot considerar finalitzat. Tindrà bona companyia, la de Nacho, però dos rivals més que incòmodes, com es el cas de Santi de Silla i Salva. Si el resultat és satisfactori, Marc s'anirà incorporant a poc a poc a les partides del dia a dia per a posteriorment tornar als trofeus i competicions oficials.

En la mateixa modalitat d'escala i corda, Pablo de Borriol continua sense data de tornada quan ara fa un any de la disputa de la darrera partida. L'escaleter ha incrementat la càrrega d'entrenaments al trinquet. Sembla que està prop.

Els que no tardaran molt a reaparéixer són Mario i Marrahí, amb problemes a un dit i al colze respectivament. Al de Bicorp li falten dies, pocs, i al de Villanueva de Castellón, no molt més.