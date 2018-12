Tomàs guanya el mà a mà a Héctor

Primer desafiament i primer ple al trinquet, en este cas el de Murla, on ahir es van enfrontar mà a mà Tomàs II i Héctor de Laguar, amb la respectiva ajuda del Blanco i Barraca des de la pedra. La victòria va ser per al pilotari de Xaló per un ajustat 60-50.

La partida va ser intensa, amb molt de desgast per als contendents per les nombroses pilotades que es requeriren per a fer el quinze, algunes d'elles de magnífica execució. Els dos es trobaren més còmodes al rest i en la feta de dau patiren un poc.

Primer va dominar Tomàs II, que es va distanciar dos jocs (25-15). Poc després va ser Héctor qui va gaudir d'este mateix avantatge en situar el marcador en 25-35. I al poc, novament iguals, esta vegada a 35.

A partir d'ací va començar a pesar l'esforç, la qual cosa va fer que el públic s'implicara més donant el seu alé des de l'escala. La comunió entre els pilotaris i els aficionats era total i preciosa. Jugaven tots.

El tram final es va decidir per detalls, per impulsos i ràfegues de bon joc a més d'alguna imprecisió fruit del cansament. També per la millor execució de Tomàs II al dau, amb un carxot més eficaç. Com el resultat ha sigut tan ajustat no es descarta que puga haver-hi revenja.

En pròximes dates es jugaran tres desafiaments més mà a mà. El diumenge 16, Francés i Pere s'enfrontaran al trinquet de Bellreguard. Una setmana després, torn per a Giner i Ferrer, en este cas a Dénia. I el diumenge 30, De la Vega i Bueno mesuraran les seues forces al trinquet de Vila-real.