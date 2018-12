Nou ´catedràtics´ de la vaqueta

Una vegada es pose el punt final al Trofeu Mixt Fundació José Luis López, un altre torneig agafarà el relleu en València per a disputar l'últim de la temporada al cap i casal. Serà el Trofeu Mestres Ciutat de València – Gran Premi Caixa Popular, que donarà el tret d'eixida el pròxim dijous 13.

Una vegada més, la modalitat d'escala i corda està preparada per a disputar una competició intensa que manté el mateix format d'edicions anteriors, amb dues semifinals i una gran final. De nou, l'Ajuntament de València i la Fundació Esportiva Municipal estan al capdavant d'un torneig que aglutina als pilotaris més destacats de l'any en curs que, a més, han arribat a l'últim mes de 2018 amb plenitud de garanties per a oferir el millor dels espectacles esportius de la modalitat.

El trinquet Pelayo serà la seu de les tres partides que hi ha programades i que es disputaran els dies 13, 15 i 22 del present mes. Els primers a enfaixar-se per a jugar seran el campió individual Puchol II que estarà secundat pel mitger de Laguar Héctor. Una parella que haurà de mesurar les seues forces contra un trio amb molt a dir sobre les lloses de Pelayo. De blau vestiran Genovés II, Raúl i Tomàs II. Tant un equip com l'altre haurà d'unir les forces dels seus integrants per fer volar la vaqueta dins la canxa i emportar-se una victòria que no serà barata. La segona semifinal esperarà fins al dissabte 15, torn de dues parelles. Pere Roc II formarà equip amb Javi, i Soro III ho farà amb Félix. Els guanyadors de les dues semifinals reservaran a les seues agendes la vesprada del dia 22, quan hauran de lluitar per proclamar-se 'mestres' del 2018. La final està programada per a les 18 hores d'eixe i les càmeres de la televisió autonòmica seran testimoni de l'encontre.