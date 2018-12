Últim acte a Pelayo del Trofeu Mixt Fundació

El trinquet Pelayo acollirà hui la darrera sessió doble del Trofeu Mixt Fundació José Luis López. És moment de resoldre els títols i de gaudir amb un cartell que es dóna molt poques vegades a l'any per l'acumulació de figures.

En la primera final, la de raspall, Moltó, Canari i Gabi jugaran contra Sergio, Brisca i Lorja. Són els dos millors equips de la fase prèvia, però la partida és inèdita per la posterior incorporació al torneig del campió individual, que va entrar en substitució del lesionat Marrahí.

El trio encapçalat per Sergio va guanyar les dues partides amb total autoritat. A l'excel·lent moment de forma del rest de Genovés i del mitger d'Oliva s'afegeix que els dos es troben molt còmodes a Pelayo, trinquet que per a la majoria dels professionals del raspall resulta complicat perquè el tenen poc tocat. Davant, Lorja ha deixat fer als seus companys, però quan ha hagut d'intervenir no ha desentonat.

Els seus rivals van perdre la primera partida, quan estava Marrahí, precisament contra Sergio, Brisca i Lorja. En la segona, amb Moltó, el de Barxeta va fer un recital en la victòria front Ian, Tonet IV i Raúl.

El campió individual ha arribat llançat, mantenint la seua línia de joc de fa temps, i especialment motivat, perquè li va doldre quedar-se fora del torneig d'inici. El número u no s'ha de reivindicar, però ha donat un colp damunt la taula.

A continuació, en la final d'escala i corda, Genovés II, Javi i Carlos mesuraran les seues forces contra de la Vega, Félix i Tomàs II.

Esta sí que és una reedició d'una de les partides de la fase prèvia, que es va resoldre per 60-40 a favor del trio de De la Vega. La confrontació va ser magnífica fins a la igualada a 40. A partir d'ací va continuar el bon joc, però va arribar el desequilibri, esta vegada propiciat per un feridor, Oltra, que va ser un autèntic malson per a Genovés II.

Confiant en el fet que els dos equips oferisquen la seua millor versió cal esperar altra batalla de llarga durada amb tres duels particulars força atractius.

Darrere, un mestre contra un alumne avantatjat. Un especialista en l'art d'amagar pilotes com Genovés II contra dues mans passadores, les de De la Vega, que cada vegada tenen més recursos per a fer el quinze.

Però si d'acabar-les es tracta, Javi i Félix haurien de ser els principals protagonistes. Els dos arriben a este tram final de l'any pletòrics. Tant com ho està Tomàs II després de guanyar el desafiament contra Héctor. El seu homòleg, Carlos, sempre està bé a la punta.