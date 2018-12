Aniversari en família nombrosa

El trinquet de Guadassuar va commemorar ahir els seus 40 anys de vida. Ho va fer en família, però molt nombrosa, per la implicació que hi hagué en esta jornada festiva de diferents clubs de pilota, aficionats i jugadors professionals, d'ahir i de hui.

La maratoniana sessió va començar al matí amb la disputa d'un trofeu curt, amb semifinals a 6 jocs i la final a 8. En la primera partida, el Club de Pilota de Massamagrell va guanyar al de Guadassuar per 30-15. I en la segona semifinal, la Pobla de Vallbona es va imposar a Torrent per 30-5. A continuació, el títol va ser per a Massamagrell en superar a la Pobla per 40-30.

La jornada de convivència va agradar tant als clubs que ja estan mirant de repetir-la o inclús organitzar un campionat de més entitat i durada.

El matí havia passat i va arribar el moment de compartir taula. Adrián de Sueca i Juan Carlos Martínez, que tenen un don especial per a la cuina, van ser els encarregats de satisfer a tots els presents. A cada taula se succeïen les anècdotes i els records, dels 40 anys del trinquet de Guadassuar i d'altres. Es van contar històries per a escriure una enciclopèdia.

La vesprada va començar amb els i les components més joves de clubs i escoles com les de Guadassuar, Carlet, Carcaixent, Algemesí i Alzira. Vist el nivell que atresoren és més que probable que algú obtinga la condició de figura d'ací a uns anys.

El testimoni dels menuts l'agafaren les dones. Van jugar les components del Club de Pilota d'Algemesí. La gran majoria són les mares dels xiquets de l'escola de pilota local, que a força de portar als fills al trinquet i de coincidir, un dia van decidir tastar elles la vaqueta. D'això fa solament un any i mig, però dominen la pilota com si la conegueren des de sempre.

El colofó va arribar amb les figures del moment. I vaja si ho van demostrar, alguns inclús després d'haver-se buidat el dissabte en la final del Trofeu Fundació José Luis López: De la Vega, Raúl i Monrabal II van guanyar a Genovés II, Jesús i Carlos en iguals a 55. Gran partida.