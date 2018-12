El trio de Pablo de Sella jugarà la gran final

A la vesprada d'ahir diumenge es disputà la primera semifinal del XXIX Trofeu Nadal de Benidorm – Memorial Vicent Pérez Devesa amb victòria per a l'equip de Pablo de Sella, Pere i Tomàs II per 60-45 davant la formació de Pere Roc II i Santi.

Els cinc protagonistes alacantins van deixar-se la pell sobre les lloses del trinquet de Benidorm per tal de fer gaudir als espectadors presents, que ovacionaren en no poques ocasions l'esforç dels pilotaris.

Es podria dir que la formació de tres va ser la que portà la batuta del concert, però sense que la parella roja es quedara massa enrere.

Una diferència de dos jocs per davant a favor de l'equip de Pablo de Sella va ser la tònica general de l'enfrontament. De fet, es va produir la igualada a 30, i també a 45. Amb este número a l'electrònic, Pere Roc II i Santi tingueren val un parell de vegades per a posar-se 50-45 i avançar als contrincants, però no ho pogueren materialitzar i finalment van ser els blaus els que sumaren els següents jocs i també la victòria (60-45).

La segona semifinal enfrontarà a Soro III i Félix i a Genovés II, Héctor i Carlos el diumenge dia 23 (17.30 hores).