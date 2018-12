Arriben les finals del Diputació Raspall Parelles

El Museu de la Pilota d'El Genovés va acollir dilluns passat la presentació de les finals masculines del Campionat Autonòmic de Raspall Parelles, trofeu Diputació de Valencia, mentre que la Casa de la Cultura de l'Alqueria d'Asnar presentarà aquesta mateixa nit les finals femenines.

Les finals masculines es jugaran al llarg del pròxim cap de setmana, 15 i 16 de desembre, en el trinquet municipal d'El Genovés. En l'acte del dilluns, el regidor d'esports, Juan Sanchis, va donar l'enhorabona a tots els finalistes de les set partides que es jugaran dissabte i diumenge al trinquet de la població de la Costera, i va recordar «tot el que costa arribar a una final». El president de la Federació de Pilota Valenciana, Jose Daniel Sanjuan, va parlar de les xifres positives de la competició que ara acaba.

Un total de 123 equips, amb més de 350 jugadors i jugadores, i la participació de 38 clubs de la Comunitat Valenciana. Sanjuán va apostar per continuar recolzant la tasca dels clubs, per ajudar a que la modalitat de raspall, en aquest cas, «continue viva», i va anunciar que es continuaran augmentant les ajudes als clubs. Per últim Pere Revert, alcalde d'El Genovés, va manifestar que és responsabilitat dels ajuntaments ajudar a mantindre la supervivència de la pilota valenciana, i de la seua població «disposa d'instal·lacions, com el trinquet i el Museu, per a poder donar tota l'activitat que faça falta».



Intens cap de setmana

En la primera categoria senior els equips classificats han sigut el Xeraco B, que ha deixat en semifinals fora al Gavarda B, i el Gavarda A, que ha eliminat al Bicoroliva Bicorp A. Respecte als juvenils, la final també enfrontarà als clubs de Xeraco i Gavarda, ja que els seus joves jugadors han derrotat en semifinals al Rafelbunyol i Bicorp.

La divisió de plata tindrà com a protagonistes de la seua final a l'Oliva A i l'Otos C, quedant-se fora de la final l'Otos A i B. Ja en tercera categoria, el primer finalista ha sigut l'Alcàntera-Càrcer, tot i que va haver de jugar el desempat davant el Real de Gandia A, sent l'Ajuntament de Polinyà A el segon finalista. El club del Real de Gandia si que estarà representat en les finals, ja que el segon equip del club de la Safor jugarà la final de quarta A amb el Bicorp D. En quarta B seran el Gavarda F i Favara B qui es juguen el títol, mentre que, per últim, en quarta C l'Ovocity Marquesat A i l'Ajuntament de Beniparrell J seran els protagonistes.



Finals femenines

A l'igual que la competició masculina es tancarà en el trinquet d'El Genovés, el de l'Alqueria d'Asnar serà on es completen les femenines. Huí, a partir de les 20:00 hores, la Casa de la Cultura de la localitat del Comtat rebrà a les jugadores que s'enfrontaran en les finals del cap de setmana. La final de la categoria absoluta tindrà de nou com a contendents a Ana i Noelia de Beniparrell i a Mar de Bicorp i Victoria de Valencia, que juguen aquesta competició pel club de Rafelbunyol.

La divisió de plata tindrà com a protagonistes a altre equip de Beniparrell, i al Borbotó B. Ja en tercera categoria de nou altre equip de Beniparrell jugarà pel titol, en aquest cas front a l'Oliva B. Aquestes tres finals es jugaran la vesprada del dissabte, mentre que la vesprada del diumenge serà el torn de les finals de quarta A i B.

En la categoria quarta A tornarà a jugar una final l'equip d'Alzira, enfrontant-se amb el Quatretonda, mentre que tancarà el campionat la de quarta B entre els equips de Sella i Montserrat C.