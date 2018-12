Benidorm i El Campello, final del Circuit La Bolata

S'iniciava la matinal amb un partida d'exhibició d'un grup de jugadors de categoria juvenil que estan despuntant ja a nivell autonòmic. L'equip roig el formaven: Vicent de Vinalesa, Raul de Benimagrell, Lluis d'Agost, Nacho de Castalla i Toni de Relleu. Per part de l'equip blau, l'alineació era aquésta: Jorge de Beniparrell, Joan de Sella, Joan d'Orba, Damià de La Vall Laguar i Javi de Relleu. La partida va estar molt igualada i a la fi s'imposava l'equip roig pel resultat de 10 a 7. Cap al migdia era el torn de la semifinal que disputaven Benidorm i Parcent, actual campió. La partida resultava molt entretinguda i guanyaven, aconseguint la classificació per a la final els de la Marina Baixa, amb un marcador final de 10 a 6. Parcent no podrà revalidar el títol aconseguit en les dues edicions celebrades. Benidorm disputarà la seua primera final d'aquesta competició.

Ja per la vesprada, a partir de les 15.00 hores arrancava la segona semifinal, a disputar entre El Campello i Sella. En un principi pareixia que ens trobariem amb una partida igualada, s'avançaven els de El Campello amb un 0 a 3 al seu favor, però reaccionava Sella, posant un 2 a 3 al marcador, però a partir d'ahí El Campello posà la seua marxa conduït molt bé per Martínez i guanyava per 10 a 2. Els jugadors de El Campello ja disputaven la final en 2017, i queien davant Parcent, ara ténen altra oportunitat d'aconseguir el títol, això sí, enfront tindran un rival de máxima entitat com es l'equip de Benidorm, actual campió de la lliga i de Champions i que de segur també tractarà de no desaprofitar esta oportunitat per a endur-se un dels pocs títols que falta a les seues vitrines.

El pròxim dia 23 de desembre a Orba es disputarà la gran final, amb prèvia, com és habitual, d'una partida amb els millors juvenils de l'especialitat. Orba demostra de nou el seu recolzament en este competició, ja acollia l'any passat la final i enguany repeteix després de l'èxit d'afluència que va suposar la jornada de final de 2017, a més, la partida serà retransmesa en directe pel canal autonòmic Àpunt.