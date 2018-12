La Càtedra diagnostica la pilota

Amb l'objectiu d'analitzar de manera científica la situació actual de la pilota s'ha impulsat des de la Generalitat i la Universitat de València, a través de la Càtedra de la Pilota Valenciana, una recerca sobre l'esport autòcton.

Amb este estudi es pretén conéixer les capacitats, els reptes i les potencialitats de futur de la pilota. Per a aconseguir-ho es duen a terme dues investigacions paral·leles. Per una part es busca esbrinar quina és la percepció social que es té de l'esport entre els ciutadans valencians, i per l'altra, descobrir les inquietuds dels aficionats dins del trinquet.

D'eixa presa de contacte amb la gent s'encarreguen un grup d'enquestadores que recorren els trinquets de totes les comarques valencianes i ampliar al màxim possible el nombre d'aficionats entrevistats. A més, prompte eixirà una enquesta per als jugadors amateurs amb la idea de conéixer el seu perfil sociològic i esportiu i també les seues expectatives.

Amb els resultats d'estos treballs «volem estructurar adequadament les oportunes polítiques i actuacions que s'hauran d'escometre», per a facilitar-ne el foment, la difusió i la divulgació de la pilota, diu Vicent Añó, director de la Càtedra.