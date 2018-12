Següent lliçó pràctica de pilota

El Trofeu Mestres Ciutat de València - Gran Premi Caixa Popular continua hui al trinquet Pelayo amb la disputa de la segona semifinal que enfrontarà a Soro III i Félix contra Pere Roc II i Javi.

Hui toca enfrontament entre parelles poderoses, de característiques similars davant, però molt diferents darrere, la qual cosa hauria de permetre presenciar varietat en la recerca del quinze.

La igualtat ve donada en el fet que Félix i Javi són a hores d'ara els mitgers de referència. Un dia li correspon el número u oficiós al de Dénia i l'altre és el de Massalfassar qui es posa per davant en el rànquing que estableixen els entesos del trinquet. A més són d'un perfil molt semblant.

En la faceta ofensiva tenen la mateixa capacitat per acabar el quinze, a més per la via ràpida, gràcies al canó que tenen en la mà dreta. I en defensa és pràcticament igual. Són capaços de cobrir molt d'espai, la pilota que vinga per dalt és probable que torne amb intenció de quinze i els seus baixos són dels millors.

Una de les poques diferències, o almenys la més evident, és la seua ubicació en la canxa. Félix és més donat a endarrerir la seua posició, a actuar pràcticament en la parcel·la del rest. Javi, per la seua banda, dóna més espai al rest.

Tenint en compte a qui tindran a l'esquena poden ser dues parelles ben acoblades. Amb el cas de Soro III perquè el seu joc afavoreix el lluïment dels mitgers. El de Massamagrell és un martell, que pega i torna a pegar, que la passa i la torna a passar, però obligant als rivals de manera que de tant en tant entreguen la pilota. I ací és on ha de matar el de davant.

Per la seua banda, a Pere Roc II li convé més un mitger que li atorgue metres perquè és molt d'avançar-se per a connectar d'aire i amb un colp passar de la defensa a l'atac. Si és possible evitar el rebot, l'evitarà. Ara cal comprovar de quina manera gasten les seues armes quatre de les figures més reputades de l'escala i corda. Que intentaran evitar als mitgers és segur. La incògnita és com buscaran als escaleters.

A l'esquerrà Pere Roc II, tirant-li-la a la mà dreta, clar, però caldrà afinar molt per a no deixar-se-la bona a Félix. I amb Soro III al contrari, però sabent que l'execució ha de ser mil·limètrica perquè no òbriga la pilota i que permetre que jugue per davant no és una opció perquè el de Massamagrell és qui alça més tones dins d'un trinquet.

La partida té molt bona pinta per la mateixa capacitat de l'avantguarda i les diferents maneres de fer de la rereguarda. Si tots rendeixen el que poden serà una lliçó pràctica de com s'ha de jugar, amb la dificultat afegida de Pelayo, que amb la quasi nul·la opció de la llotja obliga a tindre la precisió d'un cirurgià.