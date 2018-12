Iguals a 55 i victòria final de Francés davant Pere

Iguals a 55 i Pere al dau, des d'on s'estaven sumant la gran majoria dels jocs. El de Pedreguer donava la sensació d'arribar més sencer al parcial definitiu. I va fer un gran dau, com durant tota la partida. Però va emergir la millor versió de Francés, que a força de 'palmaes', un rebot de llibre i rematades guanyadores es va adjudicar el desafiament.

El trinquet de Bellreguard va registrar una entrada magnífica. L'escala es va omplir a més no poder i les galeries quasi, llevant d'algun xicotet forat. I el que és més destacable, bona part del respectable no era habitual del trinquet i predominava la gent jove.

Segur que tots en tornaren a casa amb una grata impressió de la partida perquè va ser bona, igualada i emocionant. Més no es pot demanar.

Amb Pere començant la confrontació al dau els marxadors atorgaven el favoritisme a Francés, que va cedir els dos primers jocs per l'excel·lent execució del mitger (25-15). La feta de dau era dibuixada i al rest es va fer avant per a jugar sempre d'aire. Menys una pilota. Però el seu rebot va ser el propi d'un escaleter.

A continuació, reacció de Francés, que primer es va descarregar des del 8 i el 9 per a retallar diferències al rest i posteriorment igualava a 25 amb la seua característica feta de dau, forta i precisa a parts iguals.

Després d'això el desafiament va entrar en una fase en la qual va dominar aquell que va ocupar el dau. Els intercanvis no eren excessius i manava qui pegava primer, però el pilotari del rest avisava del seu potencial per poc que la pilota li arribara clara. La partida estava en iguals a 40.

En el tram final la qualitat va augmentar. Els quinzes tornaven a ser més llargs i el repertori de colps major als dos costats de la corda, encara que Pere sumava amb un poc més de solvència.

Cada quinze era una xicoteta, però important batalla que podia decidir la guerra. I així ho celebraven els dos pilotaris i o es lamentaven, depenent d'on es menejara el marcador. I així fins al cara o creu de la igualada a 55, que en este cas va ser favorable al jugador de Petrer.



Dos més de moment

Els desafiaments s'han posat de moda i encara en queden dos més confirmats, a més d'algun que està arreglant-se, però del que encara no es pot parlar.

El pròxim diumenge i al trinquet de Dénia (11.30 hores) hi haurà una nova confrontació mà a mà, en este cas entre Ferrer i Giner.

Esta partida és un repte que va llançar el rest de Llíber a Giner quan l'escaleter de Murla va guanyar a Pablo de Sella en iguals a 55 en el desafiament del passat 9 de novembre que també es va jugar a Dénia. Ferrer va posar una condició, que Oltra siga el seu feridor. Giner va acceptar i tindrà en la pedra a Miguelín. De moment hi ha 3.000 euros en joc.

I el diumenge següent dia 30, en este cas a Vila-real (11.30 hores), De la Vega i Bueno mesuraran les seues forces per una quantitat que encara està per determinar. La partida va sorgir per iniciativa del trinqueter Pepe Mezquita i els dos pilotaris acceptaren encantats confiant en el gran moment de forma que atresoren en l'actualitat. En este cas no hi ha condicions i els dos pilotaris jugaran a passar i passar amb les normes del Campionat Individual.