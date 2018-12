Bicorp i Beniparrell, tanquen el palmares

Primer titol per a Beniparrell.

La final corresponent a la categoría quarta A va ser la més renyida de totes les jugades en el trinquet de la Costera, ja que fins a l'últim joc no es va conèixer al campió. Els joves de l'escola de Bicorp sumaven els quatre quinzes definitius davant els seus rivals de la Safor, el Real de Gandia B. Tancant la competició es disputava la final de quarta C, on l'Ajuntament de Beniparrell J i l'Ovocity Marquesat A vivien la seua primera final de raspall masculí.

Els nervis dels jugadors eren evidents els primers quinzes de la partida, pero poc a poc es centraven en jugar realment el que saben. Després d'alternar el domini entre un equip i l'altre, la partida es decantava a favor de l'equip de l'Horta, que aconseguien deixar en un ajustat 25 per 15 el marcador final de la partida.

El regidor d'esports del Genovés, i el president del club de pilota local, Juan Sanchis, va lliurar els trofeus als equips finalistes amb la que va concloure un intens cap de setmana.