La competició femenina ja té campiones

La primera jornada de les finals femenines del 20é Campionat Autonòmic de Raspall Parelles, Trofeu Diputació de València, ens deixava tres finals vibrants i molt emocionants.

Rafelbunyol va guanyar el títol de primera categoria, Borbotó B, guanyava en segona categoria i Beniparrell D en tercera categoria. El remodelat trinquet municipal va acollir les primeres partides amb un molt bon ambient on van estar els seguidors dels clubs finalistes. Que es varen apropar al recinte alacantí per estar al costat de les seues jugadores. La final de primera categoria la va conquerir l'equip de Rafelbunyol, que derrotava a Beniparrell després d'una gran partida de les seues dos jugadores Victoria i Mar, que acaben l'any 2018 amb un nou títol. Ana i Noelia de Beniparrell es van defensar però no van poder amb la pegada de les seues rivals, encara que ho van intentar fins a l'últim moment.

En la final de segona, Borbotó B va conquistar el títol després d'un últim joc de gran tensió, on els dos equip van lluitar fins a l'extenuació, ambs vals per a guanyar la partida per als dos equips, així com canvis d'estrategia per a intentar emportar-se el títol. En la final de tercera categoria, l'equip de Beniparrell B, va aconseguir el seu primer títol després de perdre les altres dos finals, en una final molt disputada fins a la igualada a 15, a partir d'ací es va imposar la major experiència i pegada de Lucia i Noelia davant el jove equip d'Oliva, que ha aconseguit que Cristina i Miranda juguen com equip i gaudisquen jugant juntes.

Van lliurar els trofeus la vicepresidenta de la FPV, Ana Belén Giner, junt a Miquel Vidal, tinent alcalde de l'Alqueria, i Juan Prats, regidor d'esports.