Emilio Peris: "Mon pare continua estant al trinquet"

El passat 21 de novembre es va complir un any de la mort d'una de les figures més rellevants de la història recent de la pilota, Emilio Peris El Zurdo, que va faltar per causes naturals a l'edat de 64 anys.

Una vegada complit l'aniversari en família, en la intimitat, els seus fills Emilio, Hugo i Domingo han fet públic un altre reconeixement, este per a compartir amb l'altra 'família', la més nombrosa, la del trinquet. Ha nascut el Memorial Emilio Peris El Zurdo. «És un homenatge que farem tots els anys, a la persona i a una figura que ha estat clau en la pilota. L'hem endarrerit perquè és més convenient que es faça en dates pròximes al Nadal, que són molt assenyalades i en les quals es pot consolidar millor un esdeveniment que volem que siga important», explica Emilio Peris fill.

El Memorial tindrà dues parts fonamentals: pilota i solidaritat. En l'estrictament esportiu es jugarà un torneig a raspall de dues semifinals i la final. La primera partida al trinquet de Bellreguard tindrà lloc el pròxim diumenge: Ian i Seve contra Montaner i Brisca. I la segona el dijous 27, ara amb Moltó i Gabi contra Marrahí i Tonet IV. El títol es decidirà el dissabte 29. Este serà el dia propi del Memorial, el del record, el reconeixement i les emocions.

«En qualsevol trofeu, l'acte més important és la final. En el Memorial El Zurdo, la final serà un acte més. El dia 29 farem altres coses que de moment no podem desvetlar», comenta Emi Peris. La recaptació d'eixe dia es destinarà a l'associació Alma de Acero. Es tracta d'un grup de moters d'aspecte que inclús pot intimidar. Res més lluny de la realitat. En veritat és un grup de persones que des de l'any 2009 es dediquen als més vulnerables, els xiquets. Sobretot si estan malalts, com Águeda, l'angelet a qui un càncer se'n va emportar amb solament 9 anys. Va ser aleshores quan els seus pares van fundar l'associació per tornar l'estima i l'ajuda que hi havien rebut durant la seua lluita.

Els germans Peris tenien molt clar que el Memorial no podia ser un dia per a fer negoci. «Mon pare va continuar amb la tradició dels festivals benèfics que van començar amb el seu iaio, el Zurdo de Pamis, i nosaltres mantindrem estes jornades en què la pilota ajuda a qui ho pot necessitar. I quina millor ocasió que el seu Memorial. En el seu nom, la pilota tornarà a donar suport a una causa solidària», diu Emilio Peris fill.

Ara fa un any que Emilio Peris ha de gestionar les partides des del dau de Bellreguard sense que son pare estiga al costat seu. Hugo i Domi ho fan des de l'escala. Al major dels germans li costa articular paraula. S'emociona. «Mon pare continua estant ahí, presidint l'entrada al trinquet i donant-nos forces per a treballar», apunta.

La línia a seguir i la filosofia està clara. Faran allò que els van ensenyar. «La prioritat de mon pare era la pilota, el públic i els pilotaris. Per a nosaltres continuarà sent així. Si oferim qualitat i professionalitat aconseguirem omplir el trinquet com per exemple va succeir el diumenge amb el desafiament entre Francés i Pere», conclou a SUPER Emilio Peris.