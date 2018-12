Oliva, Alcàntera-Càrcer i Gavarda, primers campions

Oliva, Alcàntera-Càrcer i Gavarda varen guanyar les seues corresponents finals, convertint-se en els primers triomfadors del torneig. La vesprada es va obrir amb la final de quarta B, en la qual el bon joc del Gavarda F derrotava a la pegada dels jugadors del Favara B. El 25 a 15 final va ser el resultat més disputat de la jornada, en el qual es varen veure quinzes espectaculars. A continuació varen ser dos clubs de la Ribera del Xúquer, Alcàntera-Càrcer i Polinyà, els que s'enfrontaren en la final de tercera categoría. La pegada dels joves Adrian "Murcianet" i Marc, integrants de l'Alcàntera-Càrcer, va ser el factor determinant per a emportar-se una nova copa per a les vitrines del seu club, gràcies al 25 a 5 amb el qual es tancava l'enfrontament.

Per últim, la final de la divisió de plata va tindre als germans Alvaro i Sergio de l'Oliva A com a campions. Els jugadors de la Safor jugaren tirant de la seua experiència, i els joves Martí i Albert de l'Otos C, tot i lluitar pel triomf en tot moment, no aconseguiren sumar més que un joc al seu marcador. El lliurament de trofeus va correr a càrrec de Julio Garcia, alcalde d'Alcàntera de Xúquer, Oscar Navarro, alcalde de Polinyà de Xúquer, Vicent Mompó, alcalde de Gavarda, i Jose Fco. "Moro", jugadors exprofesional de raspall i tècnic de la FPV.